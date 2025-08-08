川普提前亮牌 晶片關稅100% 台積豁免 預示進一步顛覆全球科技鏈

美國總統川普6日意外提前宣布，對輸美晶片課徵100%關稅，但將豁免已承諾將在美國製造或正在美國製造的企業，預示將進一步顛覆全球科技供應鏈。台灣表示台積電（2330）將被豁免，南韓也說三星電子與SK海力士不受影響，馬來西亞則趕忙尋求釐清訊息。

川普原本說，他「最快下周」將公布半導體關稅，但他6日與蘋果執行長庫克共同宣布蘋果將加碼投資美國1,000億美元，意外提前揭曉半導體關稅。

美國半導體關稅要點 圖／經濟日報提供

他說，「我們將對半導體徵收非常高的關稅，但對蘋果這類企業來說，好消息是，如果你在美國建廠，或已承諾在美國建廠，毫無疑問，就不會被徵收關稅」，「換句話說，我們將對半導體徵收約100%的關稅。但如果你是在美國設廠，就沒有關稅」，「就算你還在建廠、還沒投產，只要創造大量就業和所有建設行動，就沒有關稅」。

川普也警告，企業不該試圖爭論在美國建廠的承諾，「如果你因某種原因，說你正在蓋廠，結果沒蓋，我們將會追溯，（把關稅）加上去，而且會累積」。

這項計畫細節依然付之闕如，包括生效時間、或是一家企業在美國生產量須達到何種程度才符合豁免資格，但英國金融時報引述美國官員指出，晶片關稅將目標明確，各自有細微差異，豁免措施也不會僅限單一個別企業。Politico也引述白宮知情官員報導，晶片關稅將「視情況做差異化處理，並且分階段實施」。

台灣表示台積電將被豁免，分析師也預期正在美國建廠的台積電將不受影響，因此輝達等大客戶產品不太可能面臨關稅成本提高。南韓當局也說，三星電子和SK海力士將不受影響，而且南韓在半導體關稅的待遇也不會比其他國家差，若美國對優惠國家設定的半導體關稅稅率是15%，南韓企業將適用於15%。

馬來西亞則表示，已洽詢美國尋求對100%晶片關稅的說明，菲律賓產業人士警告，川普的計畫將對菲國造成「毀滅性」打擊。美國一名前官員透露，川普的宣布讓他麾下的商務部措手不及，令官員忙著解釋。

川普最新宣布也勢將進一步顛覆全球科技供應鏈，分析師指出，市場似乎正處於「花錢進入美國市場」的世界，也就是企業能以投資承諾換取關稅豁免，而有能力的大型且現金充裕企業將受惠最大，演變為「大者生存」。