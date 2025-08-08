聽新聞
鴻準 砸10億美元東進
金屬機殼大廠鴻準（2354）昨（7）日宣布將斥資10億美元（約新台幣298億元）投資美國，擬定未來十年以「美國製造」為核心的發展戰略，整合模具開發、製造基礎工業與電子代工優勢，全面推動智慧製造與人工智慧（AI）應用。
鴻準公告指出，該計畫總投資預估在10億美元範圍內，打造具備高度彈性、智能決策與永續競爭力的製造平台，深化對北美市場在地供應與技術合作，並推動企業數位轉型與產業升級。
