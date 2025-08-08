聽新聞
0:00 / 0:00

環球晶德州廠 喜迎商機

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

矽晶圓大廠環球晶（6488）昨（7）日宣布，旗下美國子公司 GlobalWafers America LLC（GWA）正式與蘋果建立全新供應鏈合作夥伴關係，進一步強化美國半導體製造供應鏈。這意味著環球晶旗下德州12吋矽晶圓新廠未來將笑納蘋果相關訂單。

環球晶興建德州新廠之前，在美國本土、上一個可供應先進製程矽晶圓廠是21年前設立，所以，美國客戶如果想在地採購先進製程應用的12吋矽晶圓，環球晶的新廠幾乎可以說是唯一選擇。

美國 矽晶圓 環球晶

延伸閱讀

iPhone新機受牽連？印度吞美國50%關稅 知情人士曝蘋果生產計畫

台積電新天價1180元市值飆高 外資追捧零股交易居首

三星獲蘋果委託生產iPhone晶片 台積電熊本廠訂單有危險？

環球晶因為這個原因 股價直衝漲停

相關新聞

川普提前亮牌 晶片關稅100% 台積豁免 預示進一步顛覆全球科技鏈

美國總統川普6日意外提前宣布，對輸美晶片課徵100%關稅，但將豁免已承諾將在美國製造或正在美國製造的企業，預示將進一步顛...

美關稅策略 經長邀重量級半導體業者座談

美國總統川普宣布對銷美半導體課100%關稅，經濟部長郭智輝昨（7）日邀請國內半導體大咖業者座談，業者建議，政府應積極對美...

專家示警：半導體供應鏈將外移

美國總統川普宣布對半導體課徵100%關稅，但美國製造可豁免。專家分析，半導體關稅仍有許多不確定性，就目前資訊來看，台積電...

雙A銷美有硬仗要打 iPhone、MacBook關稅豁免 訂價更具優勢

川普宣布對銷美半導體產品課100%關稅，蘋果可豁免。美國是全球手機、筆電重要市場。法人憂心，蘋果獲得關稅豁免，iPhon...

環球晶德州廠 喜迎商機

矽晶圓大廠環球晶昨（7）日宣布，旗下美國子公司 GlobalWafers America LLC（GWA）正式與蘋果建立...

鴻準 砸10億美元東進

金屬機殼大廠鴻準昨（7）日宣布將斥資10億美元（約新台幣298億元）投資美國，擬定未來十年以「美國製造」為核心的發展戰略...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。