環球晶德州廠 喜迎商機

矽晶圓大廠環球晶（6488）昨（7）日宣布，旗下美國子公司 GlobalWafers America LLC（GWA）正式與蘋果建立全新供應鏈合作夥伴關係，進一步強化美國半導體製造供應鏈。這意味著環球晶旗下德州12吋矽晶圓新廠未來將笑納蘋果相關訂單。

環球晶興建德州新廠之前，在美國本土、上一個可供應先進製程矽晶圓廠是21年前設立，所以，美國客戶如果想在地採購先進製程應用的12吋矽晶圓，環球晶的新廠幾乎可以說是唯一選擇。