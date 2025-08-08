雙A銷美有硬仗要打 iPhone、MacBook關稅豁免 訂價更具優勢

川普宣布對銷美半導體產品課100%關稅，蘋果可豁免。美國是全球手機、筆電重要市場。法人憂心，蘋果獲得關稅豁免，iPhone、MacBook美國市場訂價將更具競爭力，有助大舉搶市，不利華碩（2357）、宏碁、聯想、惠普、戴爾等品牌。

其中，華碩同時在手機、筆電和蘋果直球對決，壓力更大。

蘋果獲美半導體關稅豁免 雙A備戰 圖／經濟日報提供

針對美國政府宣布半導體產品將課徵100%關稅，是否影響旗下產品銷美，宏碁、華碩昨（7）日皆未回應。

蘋果現為美國市場第四大PC品牌，法人指出，川普尚未公布PC產品銷美關稅細節，若真的僅蘋果一家免除美國關稅，非蘋產品在美國市場成本勢必大幅墊高，蘋果將更具競爭力，進一步瓜分其他品牌市占，對華碩、宏碁及聯想、惠普、戴爾等形成巨大壓力。

另一方面，iPhone銷售也將受惠關稅豁免，訂價更具優勢，進一步激發美國消費者埋單。

台灣的手機品牌，目前以華碩最知名，華碩面臨北美筆電產品遭蘋果瓜分之際，手機業務也面臨和iPhone激戰，腹背受敵，壓力更大。

儘管有關稅隱憂，不具名的PC業者分析，目前主流PC品牌採用CPU及GPU多數仍使用英特爾、超微及輝達等美系業者晶片，若美國政府未來真的認定要使用美製半導體產品才能免稅，品牌商預計將使用在美製造的CPU及GPU，藉此因應美國關稅，但具體措施仍要待美國政府政策出爐後決定。

因應川普關稅議題，PC品牌廠上半年已積極拉貨至北美市場。以宏碁公布的第2季各地區市場比重為例，美洲市場營收占比為27.2%，季增2個百分點、年增0.4個百分點。

宏碁受惠提前拉貨效應，昨天公布第2季稅後純益10.8億元，季增111%，但因仍有匯損及本業衰退影響，較去年同期衰退23%，每股純益0.36元。

宏碁第2季毛利率10.1%，季減0.5個百分點，年減0.6個百分點；營業淨利7.3億元，季減29%、年減50；營益率1.1%，季減0.6個百分點，年減1.1個百分點。宏碁上半年毛利率10.3%，年減0.3個百分點；營業淨利17.7億元，年減21%；營益率1.4%，年減0.4個百分點；業外收益9.8億元，年減53%；稅後純益16億元，年減39%，每股純益0.53元。

根據市調機構IDC全球第2季出貨量報告，華碩當季出貨大增16.7%、達490萬台，市占率去年同期的6.6%擴大到7.2%，顯示華碩也大舉提前拉貨至美國市場。法人憂心，隨提前拉貨潮因關稅上路而終止，加上蘋果取得關稅豁免優勢，其他非蘋品牌將陷入苦戰。