專家示警：半導體供應鏈將外移

美國總統川普宣布對半導體課徵100%關稅，但美國製造可豁免。專家分析，半導體關稅仍有許多不確定性，就目前資訊來看，台積電（2330）仍具競爭力，但也示警供應鏈外移風險，恐傷及國內經濟與就業。

台經院產經資料庫總監劉佩真指出，美方新政策對台積電影響相對有限，但美國半導體供應鏈尚未健全，部分設備、耗材仍須進口，後續仍可能推升建廠成本。她提醒，若半導體供應鏈赴美成主流，可能導致台灣本地生產比重下降，影響國內就業與經濟活動。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，中小型半導體廠商原就面對大陸成熟製程半導體產能大量開出、殺價競爭壓力，如今加上川普關稅，情況更是雪上加霜，未來將面臨更大的挑戰。

富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，台廠必須開始轉型、升級，若商品無法銷往美國，需儘快尋找其他替代出路，比方說歐洲、東南亞等地。

安侯建業稅務投資部副營運長丁傳倫表示，正式行政命令尚未公布，豁免條件、課稅範圍（是否含終端產品）、生效時間等都未釐清，產業界需密切觀察美國後續公告，包括稅則分類、報關規範等技術細節。

普華商務法律事務所合夥律師李益甄提醒，儘管目前未明確列入終端設備或製造設備，但若未來涵蓋範圍擴大、對投資門檻設定嚴格豁免標準，恐對供應鏈產生系統性影響。

安永聯合會計師事務所則強調，企業若涉及對美輸出或在美設廠，應特別留意設廠相關設備是否適用豁免。建議企業應儘速盤點供應鏈與稅務風險，預擬最壞情境下的調整策略。