聽新聞
0:00 / 0:00

專家示警：半導體供應鏈將外移

經濟日報／ 記者胡順惠戴玉翔／台北報導

美國總統川普宣布對半導體課徵100%關稅，但美國製造可豁免。專家分析，半導體關稅仍有許多不確定性，就目前資訊來看，台積電（2330）仍具競爭力，但也示警供應鏈外移風險，恐傷及國內經濟與就業。

台經院產經資料庫總監劉佩真指出，美方新政策對台積電影響相對有限，但美國半導體供應鏈尚未健全，部分設備、耗材仍須進口，後續仍可能推升建廠成本。她提醒，若半導體供應鏈赴美成主流，可能導致台灣本地生產比重下降，影響國內就業與經濟活動。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，中小型半導體廠商原就面對大陸成熟製程半導體產能大量開出、殺價競爭壓力，如今加上川普關稅，情況更是雪上加霜，未來將面臨更大的挑戰。

富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，台廠必須開始轉型、升級，若商品無法銷往美國，需儘快尋找其他替代出路，比方說歐洲、東南亞等地。

安侯建業稅務投資部副營運長丁傳倫表示，正式行政命令尚未公布，豁免條件、課稅範圍（是否含終端產品）、生效時間等都未釐清，產業界需密切觀察美國後續公告，包括稅則分類、報關規範等技術細節。

普華商務法律事務所合夥律師李益甄提醒，儘管目前未明確列入終端設備或製造設備，但若未來涵蓋範圍擴大、對投資門檻設定嚴格豁免標準，恐對供應鏈產生系統性影響。

安永聯合會計師事務所則強調，企業若涉及對美輸出或在美設廠，應特別留意設廠相關設備是否適用豁免。建議企業應儘速盤點供應鏈與稅務風險，預擬最壞情境下的調整策略。

美國 半導體 台積電

延伸閱讀

一開口全場傻眼！川普見南韓關稅代表團 劈頭就問「金正恩還好嗎？」

只用台股漲跌說嘴！趙少康嗆吳崢「號子治國」：喪事喜辦嘴臉

川普將課藥品250%關稅！專家估國內藥價衝擊小 銷美學名藥廠恐受衝擊

愛吃薯條要注意！ 專家：每週三份就提升患糖尿病機率

相關新聞

川普提前亮牌 晶片關稅100% 台積豁免 預示進一步顛覆全球科技鏈

美國總統川普6日意外提前宣布，對輸美晶片課徵100%關稅，但將豁免已承諾將在美國製造或正在美國製造的企業，預示將進一步顛...

美關稅策略 經長邀重量級半導體業者座談

美國總統川普宣布對銷美半導體課100%關稅，經濟部長郭智輝昨（7）日邀請國內半導體大咖業者座談，業者建議，政府應積極對美...

專家示警：半導體供應鏈將外移

美國總統川普宣布對半導體課徵100%關稅，但美國製造可豁免。專家分析，半導體關稅仍有許多不確定性，就目前資訊來看，台積電...

雙A銷美有硬仗要打 iPhone、MacBook關稅豁免 訂價更具優勢

川普宣布對銷美半導體產品課100%關稅，蘋果可豁免。美國是全球手機、筆電重要市場。法人憂心，蘋果獲得關稅豁免，iPhon...

環球晶德州廠 喜迎商機

矽晶圓大廠環球晶昨（7）日宣布，旗下美國子公司 GlobalWafers America LLC（GWA）正式與蘋果建立...

鴻準 砸10億美元東進

金屬機殼大廠鴻準昨（7）日宣布將斥資10億美元（約新台幣298億元）投資美國，擬定未來十年以「美國製造」為核心的發展戰略...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。