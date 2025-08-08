聽新聞
川普半導體關稅 台廠忐忑 都在等白紙黑字 一旦躲不開成本將轉嫁客戶

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
川普政府宣布半導體關稅在美國設廠者可獲得豁免，但相關半導體業者卻認為仍存在不確定性。路透
川普政府宣布半導體關稅在美國設廠者可獲得豁免，但相關半導體業者卻認為仍存在不確定性。路透

川普政府宣布將課徵100%半導體關稅，不過已經或擬在美國設廠者可獲得豁免。台股昨（7）日以大漲來回應相關消息，但相關半導體業者卻認為仍存在不確定性，並語帶保留指出，只要半導體關稅實行方式與細節尚未白紙黑字正式寫出來，一切都要繼續等待與觀察。

由於美方半導體關稅可能含括的範圍有多廣，到底會牽連哪些供應鏈，本來就沒人說得清楚，即使現在初步宣布部分豁免，業者坦言，還不知道可倖免於難的範圍有多大。

業界評估美國半導體關稅 圖／經濟日報提供
業界評估美國半導體關稅 圖／經濟日報提供

例如雖然在美國設廠製造生產，不用考慮關稅議題，但供應鏈廠商不會全部都在美國設有生產據點，若要進口機器設備、原材料等供應美國廠區所用，是不是同樣可以獲得豁免，還是個問號。如果不能獲得豁免，到時候增加的成本還是得轉嫁給客戶。

部分半導體供應鏈業者指出，自從知道美方要實施對等關稅之後，一些供應給客戶的產品，就應客戶要求以不同稅號申報。由於產品對客戶出貨是計算出廠價，因此不論後續產品輸美是適用於對等關稅的暫行20%稅率，還是100%半導體稅率，都一律由客戶端負擔，無法幫忙吸收相關的稅負成本。

另外部分下游業者表示，相關關稅實施範圍不只是半導體，同時含括資通訊產品，但真的到目前為止還不知道可豁免的細節。只是在之前去中化議題發酵時，業界其實大多已對自家產品來源與結構做過一輪細部拆解，接下來等關稅細節定案，確定受波及程度，就可啟動因應方案。

業者認為，其實台灣資通訊產品很多都銷美，客戶端有不少比例是美商，所以美方實施關稅，到頭來還是可能要由客戶埋單。

