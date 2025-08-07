經部找半導體大咖業者座談 業者建議政府「這麼做」避免差別待遇

美國總統川普宣布對半導體課100%關稅，但在美國投資可免關稅。經濟部郭智輝部長於7日邀請國內半導體大咖業者座談，業者建議政府應積極對美談判爭取對我產業有利之條件，並應避免美國差別加徵關稅導致對我產業產生不公平之情形。

經濟部表示，今日出席業者包括產業公協會（SEMI）及主要業者包括台積電（2330）、聯電（2303）、力積電（6770）、南亞科（2408）、日月光（3711）、環球晶圓（6488）、鴻海（2317）等重點業者代表，針對美方政策動向及可能之因應作法進行意見交換與討論。

經濟部轉述，業者普遍表示，美國擬對半導體及晶片加徵關稅，其實施範圍、課稅方式、豁免條件及相關執行細節尚未公布，仍待進一步觀察與釐清。從美國針對鋼鋁或汽車課徵232關稅情形觀察，建議政府應積極對美談判爭取對我產業有利之條件，並應避免美國差別加徵關稅導致對我產業產生不公平之情形。

經濟部表示，針對業者之建議，將提供台美經貿工作小組持續對美談判，並將與業者保持即時聯繫，預作多元應對準備，以因應未來可能出現的各項挑戰。

經濟部表示，我國半導體產業長期與美系客戶建立深厚夥伴關係，供應高附加價值之晶片產品，協助推動美國在全球科技產業的競爭力與創新發展。

經濟部強調，台美雙方在半導體及高科技領域向來具有高度互補性，彼此在研發、製造、終端應用等各環節均有密切合作，彼此互利共榮。我國產業在全球供應鏈韌性中扮演關鍵角色，未來將持續發揮貢獻。