扶植台廠造衛星 TASA通訊衛星製造產業化平台招標

國家太空中心（TASA）今天舉行「通訊衛星製造產業化平台」招標說明會，8月27日截止投標，預計評審後9月決標，第一階段遴選4家廠商設計，再擇優2家接續打造4顆通訊衛星，計畫2029年發射，在軌保固1年、衛星任務3年。

TASA表示，此次說明會共吸引電子五哥（廣達、緯創、和碩、仁寶、英業達）等共45家廠商參加。

低軌通訊衛星計畫攸關台灣通訊韌性，TASA今天發布新聞稿表示，政府除與國際通訊衛星公司合作，亦打造自主低軌通訊衛星，進而提升國內相關產業發展，打進國際太空產業鏈。

TASA低軌通訊實驗衛星計畫主持人陳秀莉說明，TASA目前正在執行Beyond 5G（B5G）低軌通訊衛星實驗衛星計畫，包含2顆衛星，當中1A的通訊酬載由美國通訊酬載廠商Cesium Astro得標，1B酬載由TASA主導，與國內廠商、大學與研究機構共同合作。

「通訊衛星製造產業化平台」則包含4顆低軌通訊衛星，由TASA輔導台灣產業打造。陳秀莉表示，通訊衛星製造產業化平台目的除使台灣產業界具備衛星系統整合能力，更將成為驗證平台，協助台廠進行長久以來缺乏的在軌驗證。此外，平台也將進行雷射光通訊與衛星間換手（hand-over）等端對端通訊實驗。

TASA指出，「通訊衛星製造產業化平台」預算總計新台幣24.9億元，第一階段遴選4家廠商設計，依據設計內容再擇優2家接續打造4顆通訊衛星。

得標廠商需要執行衛星設計、製造、驗測、發射、在軌操作一年後交付。在軌操作過程將驗證通訊網路通訊系統、終端設備、衛星酬載驗證工作。藉此培養台廠具備完整的衛星系統設計、整合、驗證能力，包含衛星操控能力。

TASA主任吳宗信表示，衛星產業分4大區塊，包括衛星製造、發射服務、地面設備、衛星資料應用，台灣主力一直在地面設備，然而去年開始，衛星製造呈現倍數成長，顯示台廠開始接受國際衛星公司的OEM訂單。

吳宗信表示，去年國科會召開SRB會議決議加速推動台灣低軌道衛星產業發展，藉由通訊衛星製造產業平台培養製造系統整合能力廠商，鏈結上下游，深化具規模的企業競爭力，「把環境建構好，陪伴台廠孵育」。

TASA產業推動處長廖榮皇表示，通訊衛星製造產業化平台除滿足國家需求，還協助台廠培養能力，「未來可以做生意」。當廠商執行專案，會需要進行太空環境測試，可以在TASA進行測試；TASA的工業服務包含產品銷售、衛星系統整合顧問、衛星操控服務等。

說明會現場與會廠商針對通訊酬載規格、跨軌通訊、空對地通訊等技術提問，也有產業代表關心編隊飛行的操作模式。TASA表示，將整合國內衛星設計、製作、測試、風險管理等資源，陪伴得標廠商完成此計畫，將累積30多年的衛星製作經驗傳承給台灣產業界。