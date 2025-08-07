快訊

普發一萬元在10月底執行完畢 官員坦言：民眾領取需要時間

iPhone新機受牽連？印度吞美國50%關稅 知情人士曝蘋果生產計畫

台積豁免就安心？川普擬對半導體課100%關稅 彭博：恐重創台灣經濟

鈺太法說會／PC 應用市占持續提升 下半年車用估優於上半年

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

聯發科（2454）旗下MEMS麥克風廠鈺太（6679）於7日召開法說會，該公司評估本季PC應用表現由於進入旺季，仍會略微上升，市占率預期將穩定提升，但第4季能見度還不高。至於手機應用方面，估計下半年應可穩定出貨，車用方面在下半年有幾個大型專案會陸續開始出貨，因此成長性可望優於上半年。

鈺太先前已公布過第2季財報，合併營收為4.93億元，季減5％、年減15.2％，主要是受到新台幣升值影響，單季毛利率為40.1％，由於認列匯損約1.84億元，單季虧損8,716.2萬元，每股淨損為1.63元。該公司上半年合併營收10.12億元，年減6.27％，稅後淨利2,435萬元，年減90.8％，每股純益為0.45元。

鈺太認為，如果新台幣匯率持穩，該公司將透過產品組合與成本最佳化，讓毛利率維持在41％或42％以上水準。希望第3季匯率維持穩定，加上有股利收入挹注，可貢獻業外收入與獲利。

在鈺太第2季營收結構中，數位麥克風業績比重約達78％，類比麥克風約貢獻13％。如果以應用別來區分，筆電應用約占七成，耳機應用約占5.5％，智慧手機應用約占3％，車用則占4％。

營收 新台幣

延伸閱讀

徐懷鈺吐槽「主流變非主流」 吳姍儒急喊快關麥克風

罷團控只給香蕉、春聯...拿麥克風「幫倒忙」 民進黨北市黨部回應了

00919大砍長榮、聯發科換股操作惹議！都明白：穩現金流、股價動能卻熄火

沈慶京提2億人保被打槍！法院諭知隱匿身分 柯文哲拿麥克風酸這一句話

相關新聞

環球晶因為這個原因 股價直衝漲停

環球晶（6488）7日由於受到旗下美國子公司打入蘋果供應鏈的利多消息曝光，激勵市場買盤大舉追捧，推升股價開盤直衝漲停、並...

威剛7月營收跳增四成達42.61億元 看好某大廠DDR4停產計畫不變

記憶體模組領導品牌威剛（3260）受惠第3季記憶體合約價續強，7月營收年增近四成達42.61億元，創歷年同期新高。這是今...

環球晶迎蘋果訂單＋川普政策雙利多 今早開盤秒鎖漲停

就在美國前總統川普拋出對進口半導體課徵100%關稅震撼彈、並釋出「在美建廠者可豁免」的政策紅利之際，矽晶圓大廠環球晶圓（...

智冠 上半年EPS 4.15元

遊戲大廠智冠昨（6）日公告上半年每股純益4.15元，略低於去年同期每股純益4.5元；智冠指出，下半年將持續深耕海外遊戲通...

星亞 第2季每股純益1.01元

興櫃股星亞（7753）昨（6）日公告第2季財報，單季稅後純益2,233萬元，季增2.04%，每股純益1.01元，優於第1...

新普 第2季EPS 5.65元

電池模組龍頭新普（6121）昨（6）日公布第2季財報，受新台幣升值影響，導致毛利率下滑及出現匯損情況，單季稅後純益降至1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。