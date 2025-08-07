鴻準揭「赴美投資」計畫！總額10億美元 瞄準2產業商機

快訊

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
鴻海旗下鴻準公布赴美投資計畫。記者吳康瑋／攝影
鴻海（2317）旗下機殼廠鴻準（2354）7日宣布，董事會通過總額達10億美元的戰略投資計畫資本預算案，鎖定「前進美國製造」引領之產業轉型機會，以創新前瞻布局強化智慧製造與全球供應鏈能力。展望未來，鴻準看好，憑藉現有遊戲機等核心產品的深厚基礎，再搭配公司「薄、輕、冷、強」核心技術優勢，有望將目前的事業版圖，朝全新領域延伸。

本次投資將聚焦四大核心技術領域：精密模具開發、智慧製造、機器人技術以及先進自動化工業解決方案等，深度整合AI人工智慧技術，構建具備高度彈性、智能決策與永續競爭優勢的完整生態系統，充分提升對客戶需求的即時反應能力與服務深度，推動數位轉型與產業升級。同時，計畫包含與美國頂尖學術研究機構建立策略研發聯盟，共同推動技術創新、專利開發與國際人才培育。

鴻準代理總經理潘彥仁表示：「這項10億美元投資案將為鴻準深化北美市場、推進在地供應與技術合作，落實企業數位轉型與產業升級。我們對美國作為工業製造創新技術發展基地深具信心。未來將加速技術創新，為全球客戶提供更優質卓越的完整解決方案。」

投資計畫聚焦美國製造業的缺口，以硬體實力搭配自動化經驗，加上AI軟體服務，達成數位賦能。此計畫為雙軌並進的發展策略，對外充分掌握精密製造、散熱產品、機器人與無人機以及高階醫療等市場契機，為客戶提供完整的產品與服務組合。內部將建構AI驅動的智慧平台，深度融合IoT、6G通訊與數位孿生技術，打造新世代智慧工廠，提升生產效率並降低營運成本。

展望未來，鴻準強調，團隊的長期目標在於協助全球客戶實現製造與供應鏈的完全整合，共同達成製造業的典範轉移。而公司堅持以人為本的技術創新理念，推動數位轉型、智慧製造與永續發展的全面整合，致力成為全球智慧製造領域的標竿企業。

鴻準 美國

