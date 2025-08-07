意騰以3.54億元向聯發科取得音訊技術授權 強化 AI 聲學布局
意騰-KY（7749）於7日宣布，與聯發科（2454）及其子公司簽訂協議，以近1,190萬美元（近新台幣3.54億元）價格，向後兩者取得其音訊編解碼器（Audio Codec） 與D類放大器技術授權及相關資產。整合前述技術所開發的產品，希望盡快進行市場推廣，目標是明年能獲客戶開始導入設計，預計可應用於消費性電子、車用及會議系統等領域。
聯發科是意騰的大股東，意騰表示，為拓展營運版圖，進而提升公司營運績效及競爭力，與聯發科及其子公司MediaTek Singapore簽訂上述協議，這對未來產品布局與技術深耕，具有關鍵性及策略性意義。
意騰提到，取得上述兩項技術授權，將有益於公司對於未來AI聲學產品的整合及創新發展。音訊編解碼器是應用於電子裝置產品中的音訊處理核心模組，而D類放大器主要用來放大音訊的訊號，掌握這兩項技術可強化該公司產品音訊處理及聲音輸出方面的整體效能，並支援高效率、低功耗的應用需求，滿足客戶日益提升的客製化音訊規格要求。
