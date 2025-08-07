快訊

普發一萬元在10月底執行完畢 官員坦言：民眾領取需要時間

iPhone新機受牽連？印度吞美國50%關稅 知情人士曝蘋果生產計畫

台積豁免就安心？川普擬對半導體課100%關稅 彭博：恐重創台灣經濟

黃彥男出席APEC部長會議 展現台灣數位韌性與區域合作承諾

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數位發展部部長黃彥男於韓國當地時間8月4日至6日率領我國代表團，出席「亞太經濟合作」（APEC）2025數位及人工智慧部長會議。此次會議以「邁向全民共榮與永續成長的數位與人工智慧轉型」為主題，來自21個經濟體的部長及代表齊聚釜山，聚焦數位轉型、AI應用、資安合作與數位包容等關鍵議題。

會中，各經濟體共同發表APEC首份數位與AI部長宣言，強調推動可信、安全、永續的數位生態系建構。黃彥男表示，台灣將持續參與國際事務，深化區域合作，強化數位產業競爭力，展現數位韌性。

黃彥男指出，台灣在數位與AI政策推動上，聚焦「鼓勵創新」、「安全信任」與「社會公平」三大支柱，建構全民受益的數位轉型環境。會中他介紹「On AI」（One Network, All People Included）與「全民共享網路」策略，強調提升全民數位連結的政策成效，並獲與會代表一致肯定。

與會期間，我國代表團與多國數位部長及代表進行雙邊交流，針對AI治理、資通安全、數據應用及數位創新展開深入討論，為未來合作奠定基礎。此外，黃彥男亦出席由韓國與世界銀行主辦的「全球數位與AI論壇」，就AI發展挑戰與區域合作機會交換意見。

黃彥男強調，台灣將持續強化國際數位連結，推動AI、資安、次世代通訊及數據應用等關鍵產業發展，並感謝外交部在本次出訪行程中的協助。他表示，本次參與APEC會議成果豐碩，不僅展現台灣在數位治理與創新領域的實力，也鞏固我國作為亞太可信賴數位夥伴的地位。

AI APEC 人工智慧

延伸閱讀

foodpanda推「餐飲錢力股計畫」 打造百人顧問團隊助商家數位轉型

黃彥男APEC與白宮官員會談 探討台美合作AI發展

ChatGPT自行點選「我不是機器人」成功過關 引發資安爭議

2025 APEC南韓慶州峰會倒數百日　GD成宣傳大使

相關新聞

鴻準揭「赴美投資」計畫！總額10億美元 瞄準2產業商機

鴻海（2317）旗下機殼廠鴻準（2354）7日宣布，董事會通過總額達10億美元的戰略投資計畫資本預算案，鎖定「前進美國製...

只有台積電等大廠逃得過？半導體關稅100％ 專家：川普又TACO

美國總統川普宣布將針對晶片與半導體產品課徵約100%的關稅，最快下周上路，他強調，此政策不適用於那些已在美國設廠，或已承諾會設廠的企業。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文表示，川普的說法再度出現模糊空間，雖然川普稱企業在美國「建廠」或「承諾建廠」，就能免除重稅衝擊，但其中的定義與細節尚不明確。

閎康營收／7月4.75億元 2奈米 FA 需求升溫

半導體檢測大廠閎康（3587）7日公布7月營收為新台幣4.75億元，雖月減少5.6%，但較去年同期成長3.73%，1~7...

宏碁下午召開重訊記者會 說明董事會重大決議

PC品牌大廠宏碁（2353）7日宣布，將於下午於證交所召開重訊記者會，由張鉅靈資深經理說明董事會重大決議事宜。

南亞科與鈺創合資成立AI記憶體設計服務公司 合攻類HBM

南亞科（2408）7日宣布與鈺創將合資成立AI記憶體設計服務公司，南亞科與鈺創將分別以80：20股權比例原則，共同投資合資公司新台幣5億元，公司總部將設立於新竹市。

匯損衝擊円星科技上半年轉虧 但明年營利率可望回穩

全球矽智財領導供應商-円星科技 (M31 Technology，以下簡稱M31) 公布第2季財報，2025年第2季合併營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。