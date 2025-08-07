黃彥男出席APEC部長會議 展現台灣數位韌性與區域合作承諾

數位發展部部長黃彥男於韓國當地時間8月4日至6日率領我國代表團，出席「亞太經濟合作」（APEC）2025數位及人工智慧部長會議。此次會議以「邁向全民共榮與永續成長的數位與人工智慧轉型」為主題，來自21個經濟體的部長及代表齊聚釜山，聚焦數位轉型、AI應用、資安合作與數位包容等關鍵議題。

會中，各經濟體共同發表APEC首份數位與AI部長宣言，強調推動可信、安全、永續的數位生態系建構。黃彥男表示，台灣將持續參與國際事務，深化區域合作，強化數位產業競爭力，展現數位韌性。

黃彥男指出，台灣在數位與AI政策推動上，聚焦「鼓勵創新」、「安全信任」與「社會公平」三大支柱，建構全民受益的數位轉型環境。會中他介紹「On AI」（One Network, All People Included）與「全民共享網路」策略，強調提升全民數位連結的政策成效，並獲與會代表一致肯定。

與會期間，我國代表團與多國數位部長及代表進行雙邊交流，針對AI治理、資通安全、數據應用及數位創新展開深入討論，為未來合作奠定基礎。此外，黃彥男亦出席由韓國與世界銀行主辦的「全球數位與AI論壇」，就AI發展挑戰與區域合作機會交換意見。

黃彥男強調，台灣將持續強化國際數位連結，推動AI、資安、次世代通訊及數據應用等關鍵產業發展，並感謝外交部在本次出訪行程中的協助。他表示，本次參與APEC會議成果豐碩，不僅展現台灣在數位治理與創新領域的實力，也鞏固我國作為亞太可信賴數位夥伴的地位。