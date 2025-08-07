IKKA看日美15%關稅帶動營運 攻無人機應用
能率集團旗下第一化成控股IKKA-KY今天表示，做為豐田（TOYOTA）汽車重要供應鏈，美國對日本關稅15%有助IKKA-KY車用零件市場營運動能。IKKA-KY指出，子公司Sol-plus近期日本無人機零組件預計進入量產階段，將正式進入無人載具領域。
IKKA-KY下午公告上半年合併財報，合併營收新台幣17.24億元，較2024年同期17.4億元微減，但上半年獲利受到匯率損失約2000萬元的影響，上半年歸屬母公司業主獲利7497萬元，每股稅後純益2.2元。
觀察關稅變數，IKKA-KY分析，日前日本與美國關稅談判結束，爭取到15%關稅，加上豐田在中國大陸市場成長可期，IKKA-KY做為豐田供應鏈夥伴，未來車用零件市場營運動能看佳。
在無人機布局，IKKA-KY指出，子公司Sol-plus日本無人機零組件預計進入量產階段，IKKA-KY可正式進入無人載具領域。
在機器人應用，IKKA-KY表示，運用現有汽車客戶在機器人產業布局，參與未來產品研發，結合能率集團各公司在機器人發展，期待除了汽車事業發展外，也在人工智慧（AI）相關產業開拓新發展契機。
