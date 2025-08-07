快訊

留巨額財產！退休大學教授見妻亡驚吐1句話 翻「臨終筆記」秒崩潰

晶片未在美國設廠將課100%重稅 KPMG示警四大變數未明

恐有規模5餘震！15:45規模6.2「隱沒型地震」 氣象署曝未來影響

IKKA看日美15%關稅帶動營運 攻無人機應用

中央社／ 台北7日電

能率集團旗下第一化成控股IKKA-KY今天表示，做為豐田（TOYOTA）汽車重要供應鏈，美國對日本關稅15%有助IKKA-KY車用零件市場營運動能。IKKA-KY指出，子公司Sol-plus近期日本無人機零組件預計進入量產階段，將正式進入無人載具領域。

IKKA-KY下午公告上半年合併財報，合併營收新台幣17.24億元，較2024年同期17.4億元微減，但上半年獲利受到匯率損失約2000萬元的影響，上半年歸屬母公司業主獲利7497萬元，每股稅後純益2.2元。

觀察關稅變數，IKKA-KY分析，日前日本與美國關稅談判結束，爭取到15%關稅，加上豐田在中國大陸市場成長可期，IKKA-KY做為豐田供應鏈夥伴，未來車用零件市場營運動能看佳。

在無人機布局，IKKA-KY指出，子公司Sol-plus日本無人機零組件預計進入量產階段，IKKA-KY可正式進入無人載具領域。

在機器人應用，IKKA-KY表示，運用現有汽車客戶在機器人產業布局，參與未來產品研發，結合能率集團各公司在機器人發展，期待除了汽車事業發展外，也在人工智慧（AI）相關產業開拓新發展契機。

日本 關稅

延伸閱讀

台塑四寶看關稅不確定性趨緩 市場往好的方向走

美調高關稅政策生效 經濟學家示警「1危機」恐拖累經濟

對等關稅已生效 日本與美國對減免措施仍有歧見

憂對等關稅衝擊 商總籲思考普發現金能否挹注內需

相關新聞

只有台積電等大廠逃得過？半導體關稅100％ 專家：川普又TACO

美國總統川普宣布將針對晶片與半導體產品課徵約100%的關稅，最快下周上路，他強調，此政策不適用於那些已在美國設廠，或已承諾會設廠的企業。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文表示，川普的說法再度出現模糊空間，雖然川普稱企業在美國「建廠」或「承諾建廠」，就能免除重稅衝擊，但其中的定義與細節尚不明確。

閎康營收／7月4.75億元 2奈米 FA 需求升溫

半導體檢測大廠閎康（3587）7日公布7月營收為新台幣4.75億元，雖月減少5.6%，但較去年同期成長3.73%，1~7...

宏碁下午召開重訊記者會 說明董事會重大決議

PC品牌大廠宏碁（2353）7日宣布，將於下午於證交所召開重訊記者會，由張鉅靈資深經理說明董事會重大決議事宜。

南亞科與鈺創合資成立AI記憶體設計服務公司 合攻類HBM

南亞科（2408）7日宣布與鈺創將合資成立AI記憶體設計服務公司，南亞科與鈺創將分別以80：20股權比例原則，共同投資合資公司新台幣5億元，公司總部將設立於新竹市。

匯損衝擊円星科技上半年轉虧 但明年營利率可望回穩

全球矽智財領導供應商-円星科技 (M31 Technology，以下簡稱M31) 公布第2季財報，2025年第2季合併營...

自由系統投資麟數據 強化 AI 基礎建設布局

IT託管服務商自由系統（Freedom Systems）近日宣布策略投資麟數據科技（LnData），雙方結合IT基礎設施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。