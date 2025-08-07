Fortinet擴展FortiOS全新功能 打造量子安全未來

快訊

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
Fortinet發表白皮書，帶領企業深入了解量子運算對資安的威脅，並提供策略建議。圖／Fortinet提供
Fortinet發表白皮書，帶領企業深入了解量子運算對資安的威脅，並提供策略建議。圖／Fortinet提供

資安領導廠商Fortinet今（7）日宣布，在作業系統FortiOS中擴展創新功能，不僅能協助需處理高度敏感資料的企業組織，部署可抵禦量子運算攻擊的加密演算法與金鑰分配機制、透過演算法堆疊來強化保護，並更順利過渡至後量子資安架構。

Fortinet台灣區總經理吳章銘表示，愈來愈多企業組織開始注意到後量子時代的資安挑戰，量子運算可能針對金融、醫療等高機敏且需長期儲存的資料帶來風險，或可能破壞關鍵基礎設施的控制系統。Fortinet致力為客戶提供先進的防禦技術與策略，能協助全球乃至台灣的企業組織，逐步過渡到量子就緒階段，讓組織內安全團隊能自信邁入後量子時代。

FortiOS推出五大量子安全功能更新，助企業組織逐步量子就緒網路犯罪者已開始儲存加密流量，尤其鎖定那些處理高機敏資料的產業，這些資料通常能長期保有其價值，例如電信、金融服務、政府和醫療業等，待未來利用量子電腦加以破解。這種「先竊取、後解密」（HNDL）的攻擊策略，也顯示企業組織必須現在就採取對策。

隨著FortiOS 7.6版本的推出，使用FortiGate新世代防火牆（NGFW）、與Fortinet安全型SD-WAN的企業組織，現在可透過內建的量子安全功能，抵禦像是HNDL在內的新興威脅。同時，FortiOS優化使用者介面，簡化量子安全設定的配置與管理流程，降低人為錯誤風險，並確保最佳的安全配置。

Fortinet也發表了「確保未來資安韌性—量子安全加密實施指南」白皮書，指出Shor和Grover兩種量子演算法已經對現有加密技術造成直接威脅。業界專家預測，2026年預計有七分之一的機率，基本公鑰加密將被量子運算技術破解，而到2029年，量子運算的進展將使大多數傳統非對稱加密變得不再安全。

