營邦參加FMS 2025 大秀AI儲存解決方案

伺服器機殼廠AIC營邦（3693）近年持續深化AI儲存領域的技術布局與市場開發，憑藉強大的硬體整合能力與策略合作夥伴關係，以輝達（NVIDIA）技術為核心，引起一線雲端服務業者與大型儲存解決方案領導品牌的高度關注。

當前正於加州 Santa Clara 舉行的 Future of Memory & Storage Show (FMS 2025)，多家AI儲存供應商陸續造訪AIC攤位，積極了解NVIDIA最新的SCADA與Storage-Next架構，顯示AIC於AI儲存市場的技術實力與創新動能正受到業界肯定。

AIC董事長暨總經理梁順營表示，AIC長期深耕企業級儲存與伺服器領域，「近年我們積極拓展AI儲存技術與應用市場，特別是結合NVIDIA等策略夥伴的創新架構，展現出我們在硬體整合與系統設計上的核心競爭力。我們將持續強化全球合作，打造更具前瞻性的AI儲存解決方案，協助客戶因應未來高強度運算與資料管理的挑戰。」

鞏固策略合作關係 加速迎接 AI Storage未來

因應生成式AI、大語言模型、即時推論等快速成長的運算需求，AIC不僅推出多款導入DPU、CXL與PCIe Gen6技術的高效平台，更與全球領先的記憶體、儲存與AI模組供應商建立緊密合作，攜手開發面向未來的智慧資料基礎架構。

此外，AIC也在FMS中同步展示與多家全球技術夥伴共同開發的GPU、NVMe、JBOD等模組化平台，全面提供企業客戶從核心到邊緣的AI儲存與記憶體需求。隨著市場需求成長、策略合作深化與客戶需求升溫，AIC期望迎來多元成長動能，加速營收擴張與全球布局。