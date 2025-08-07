關稅風暴尾聲、電子下游下半年保守 信錦：AI PC 換機再延明年

快訊

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導

關稅衝擊趨緩，但受國際政策動盪及匯率、景氣波動不確定性增高，電子業下游部分廠商對下半年展望轉趨保守，工業電腦廣積（8050）估上下半年55波，振樺（8114）估6：4，研華（2395）6日法說預期49：51，差距比往年縮減，PC零組件大廠信錦（1582）也預估55波，坦言PC換機潮延後2026年，AI伺服器機殼廠勤誠（8210）則表示下半年是AI伺服器新舊交替期，估穩健成長。

「成也關稅敗也關稅！」勤誠興業執行長陳亞南表示，上半年客戶因關稅將公布可能有提前拉貨，半年報營收創新高，前7月營收突破百億元，下半年則有AI伺服器新舊轉換期，現在還不知是第3～4季度實現，但她指出，下半年雖不要期盼倍增，但一定會穩健成長，審慎樂觀看待營收會比上半年成長。

電腦顯示器軸承大廠信錦上半年有電競跟低軌衛星業績（營收比5～10％）挹注，業績持穩，但公司法說會表示，下半年低軌衛星會比上半年持續成長，電競也不錯，但更大業務量的一般PC市場，則因預期的AI PC換機潮又延後到2026年，故上下半年業績比將為5比5或48比52，且美元營收雖成長，但換算台幣則業績成長性難以打敗匯率升值幅度。

信錦手握美系及中系三大PC品牌客戶訂單，公司指出，原本預期2025年會有換機潮，但因為景氣大環境的關係，從客戶端得到的資訊是換機潮可能會遞延。目前看來，在2026年發酵的機率很高，預計2026年將銜接原本預期2025年發生的換機潮。

工業電腦廠商廣積科技今年上半高成長逾5成，公司主管表示，主要是2024年基期較低，所以今年上半顯著成長，但下半年則因不確定性增加，客戶訂單放緩，是上下半年業績會五五波，第3季維持第2季相當，第4季因有美系網通客戶下修延後訂單至2026年首季，故單季業績比第3季略少。公司強調全年本業營收獲利仍會比2024年成長。

研華則相對樂觀，預期關稅問題穩定後，下半年會比上半年成長，尤其是第3季度淡季不淡，過往上下半年48：52今年有機會是49：51，不過目前第4季能見度還不高。

POS跟KIOSK大廠振樺則下半年因轉投資瑞傳業績高峰已過，振樺本業面臨中國大陸內捲外溢競爭，將透過跟宏碁（2353）集團合作方式布局售後服務，提高委外改善成本競爭力，拚2026年業績雙位數成長。

展望2026年，電子下游業者也想辦法突圍，廣積坦言美系客戶營收貢獻比4成過高，多角化分散客戶，5月起取得3家以上日系客戶訂單，包括1家ATM客製化訂單及2家AMR訂單，前者2026年上半出貨，AMR其中一家會今年底前小量出貨，預估日系客戶營收將從今年個位數百分比成長至明年10%以上。

美國核定台灣輸美關稅20%，半導體關稅100%，但台積電（2330）等大廠因投資美國豁免關稅，另關稅面沒有更進一步衝擊，不過因越南關稅20%，泰國關稅19%，跟台灣關稅差距不大，為此也考驗中小型電子下游業者轉嫁能力，廣積即表示，10%關稅客戶可吸收，但20%關稅肯定將面臨客戶要求共體時艱壓力，後續新單的議定能力就將展現在毛利率成果上。

