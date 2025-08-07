宏碁將簡化泛美投資架構 優化營運效率
PC品牌大廠宏碁 （2353） 董事會7日通過決議，將簡化投資架構，子公司Acer Cloud Technology Inc.（ACTI）合併其100%持股之子公司Acer Cloud Technology (US), Inc.（ACTUS），於後再由Acer American Holdings Corp.（AAH）合併其100%持股之子公司ACTI，藉此優化營運並增進效率。
宏碁今日下午於證交所召開重訊記者會，並由張鉅靈資深經理現身說明董事會同意通過簡化泛美投資架構，期盼能藉此優化營運效率，而團隊也重申，本合併案對每股淨值與盈餘、以及股東權益並無影響，預計於年底前完成。
事實上，ACTUS原以雲端技術服務為業，AAH及ACTI為宏碁集團對子公司之控股公司。合併之後此ACTI及ACTUS將不存在，最終由AAH概括承受該二消滅子公司之帳列資產、負債與其它合併基準日前之權利義務。
