宏碁將簡化泛美投資架構 優化營運效率

宏碁（2353）董事會7日通過決議，將簡化投資架構，子公司Acer Cloud Technology Inc.（ACTI）合併其100%持股之子公司Acer Cloud Technology (US), Inc.（ACTUS），於後再由Acer American Holdings Corp.（AAH）合併其100%持股之子公司ACTI，藉此優化營運並增進效率。本合併案對每股淨值與盈餘、以及股東權益並無影響，預計於年底前完成。

ACTUS原以雲端技術服務為業，AAH及ACTI為宏碁集團對子公司之控股公司。合併之後此ACTI及ACTUS將不存在，最終由AAH概括承受該二消滅子公司之帳列資產、負債與其它合併基準日前之權利義務。