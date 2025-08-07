電信三雄合作救災、啟動災害漫遊 強化台南、嘉義災區通信

因應丹娜斯風災導致嘉南部分地區，電信三雄中華電（2412）、台灣大（3045）、遠傳（4904）等行動通信訊號仍未完全恢復災前服務水準，國家通訊傳播委員會（NCC）啟動災害漫遊機制，電信三雄全面配合，用戶在無訊號區域，可以開啟數據漫遊功能，透過漫遊方式使用有訊號的電信服務。

中華電信宣布自今年8月7日下午3時起，配合NCC啟動災害漫遊機制，以強化災時通信韌性政策，將於臺南七股區、嘉義布袋鎮及義竹區此三區域部分周邊地區，啟動「災害漫遊」先導機制，提供災區其他二家行動業者的客戶，可透過漫遊方式使用中華電信的行動網路進行上網和語音等通訊服務，期藉先導性實作經驗，以完備未來通案實施機制。

中華電信強調，這是繼配合政府全力救災，全面動員投入搶修，力挺災區民眾度過難關後，再次配合政府政策共同守護國人財產安全做出貢獻。

因應極端氣候變化可能再次重創基礎設施，中華電信表示，藉由此次先導機制啟動經驗，中華電信將積極配合NCC推動「災害漫遊」政策，以建立災時應變措施制度化準則，同時確保中華電信行動通訊服務不受影響。

NCC特別說明，災區漫遊就緊急電話應接處理、電信堵詐機制等議題，攸關民眾生命財產安全，技術尚待精進，故先針對嘉南部分地區實施漫遊；另就高雄市、臺東縣部分偏鄉地區，將於上述議題完成技術測試後，視需要再為推行。

台灣大表示，主動響應NCC政策，自8月7日下午3時起於臺南七股區、嘉義布袋鎮及此二區域部分周邊地區，啟動「災害漫遊」先導機制，並至遲於同年10月31日終止，提升災時網路通信韌性。

台灣大表示，中華電信及遠傳電信用戶可於該區無訊號處，以手機開啟數據漫遊功能方式，手動選網漫遊使用台灣大網路。同時，台灣大哥大月租型及預付型用戶若處於訊號微弱或通訊中斷區域，亦可以手機開啟數據漫遊功能後，手動選擇其他業者的網路，持續使用語音與數據服務，維持災區通訊不中斷。

台灣大表示，目前台灣有3家行動通信網路業者，在急難發生時，3個網路可相互備援，有效提升國家整體網路韌性。若以漫遊方式做到相互備援，當發生重大災害，基站受到影響時，3家業者可分工修復各自負責獨立區域的基站，並提供其他家業者用戶漫遊使用，等於提升3倍的網路復原速度。

遠傳表示，積極響應中央及地方政府災害應變中心政策，在國家通訊傳播委員會（NCC）指導下，與電信同業密切合作，共同推動災區訊號漫遊機制，啟動臺南七股區、嘉義布袋鎮及此二區域部分周邊地區受災地區的漫遊服務，屆時不同電信業者用戶，將可自動連接至持續運作的通訊網路，確保即使有電信業者網路中斷，民眾仍可透過其他業者網路維持通訊。

遠傳認為，台灣位處地震帶，加上氣候變遷造成極端氣候事件頻傳，面對震災、風災、雨災等天然災害頻繁發生的挑戰，遠傳積極強化通訊基礎建設，從基地台選址、電力備援、結構設計到光纜路由系統，全面提升網路韌性，全力守護民眾在關鍵時刻的聯繫安全。在基地台選址方面，會優先考量村里中心位置，以提升涵蓋效率；此外，租用公有建築也有助於電力彈性配置，進一步強化整體抗災能力。

在電力系統方面，遠傳表示，所有基地台均配備可支撐數小時的不斷電設備，有效延緩因天災導致短暫停電所造成的通訊中斷，保障民眾緊急時刻的聯繫需求。基地台結構則採用堅固設計，並搭配完善的緊急應變機制。此外，傳輸系統全面採用雙迴路設計，降低因光纜損壞造成的通訊障礙，並持續推動光纜地下化工程，提升整體穩定度與抗災能力。