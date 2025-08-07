鴻海全球最微型投影機技術 0.025 mm³ 超小尺寸打破你的想像

全球最大科技製造平台服務公司鴻海（2317）旗下鴻海研究院（HHRI）半導體所再次突破技術極限，成功開發世界首創的「單晶片整合超穎介面–光子晶體面射型雷射（Ｍetasurface- photonic crystal surface-emitting laser, meta-PCSEL）技術」，並應用於深度感測系統，大幅推進空間計算技術的應用。

此技術突破由鴻海研究院半導體所暨陽明交大講座教授郭浩中所長，聯同半導體所洪瑜亨組長、徐閺正研究員、繆文茜研究員，攜手陽明交大黃耀緯助理教授研究團隊共同完成。相關論文《Monolithically Integrated Metasurface on a PCSEL for Depth Perception》已正式發表於全球頂尖期刊《Nano Letters》，並獲選為該期刊2025年7月封面故事。

《Nano Letters》由美國化學學會（American Chemical Society, ACS）出版，是奈米科學與技術領域的頂尖期刊，影響力指數（Impact Factor）長期維持在10以上，備受全球學術界與產業界矚目。本次研究成果不僅發表於全球頂尖期刊《Nano Letters》，更入選成為封面故事，彰顯其在空間計算與深度感測領域的重大影響力。

本次研究進一步突破2024年成果《Metasurface-and PCSEL-Based Structured Light for Monocular Depth Perception and Facial Recognition》，實現了世界首創，單晶片整合超穎介面–光子晶體面射型雷射（meta-PCSEL）的全新架構，實現了晶片級（chip-scale）的點投影。

相較於傳統點陣投影器，此晶片級投影技術具有0.025 mm³的超小尺寸，號稱全球最微型的投影機，相較於商用手機的點投影器，其體積縮小約2450倍，功耗也降低了28.7%。這個單晶片整合技術帶來巨幅的系統微縮化以及整體功耗的改善，為空間計算於行動裝置、穿戴式設備及擴增實境（AR）應用開闢了全新可能性。

單晶片整合技術大幅降低系統複雜度與能耗，為產業應用提供更具競爭力的解決方案。此項技術的突破不僅展現鴻海在奈米光學與半導體技術的領先地位，也為空間計算的未來應用奠定基礎。展望未來，這項技術將加速推動AR、VR及智慧穿戴裝置的普及。