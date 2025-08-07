南亞科與鈺創合資 成立 AI 記憶體設計服務公司
南亞科技股份有限公司（2408）（以下簡稱「南亞科」）與鈺創科技股份有限公司（5351）（以下簡稱「鈺創」）7日共同宣布將合資成立AI記憶體設計服務公司，南亞科與鈺創將分別以80:20股權比例原則，共同投資合資公司新台幣5億元，公司總部將設立於新竹市。
合資公司為因應新興AI邊緣運算市場快速發展，將結合雙方資源與專業技術，並運用南亞科的先進製程與產能，提供高附加價值、高效能、低功耗的客製化超高頻寬記憶體解決方案，以拓展 AI 邊緣運算的多元應用商機。
