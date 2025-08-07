南亞科與鈺創合資 成立 AI 記憶體設計服務公司

美國總統川普宣布將針對晶片與半導體產品課徵約100%的關稅，最快下周上路，他強調，此政策不適用於那些已在美國設廠，或已承諾會設廠的企業。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文表示，川普的說法再度出現模糊空間，雖然川普稱企業在美國「建廠」或「承諾建廠」，就能免除重稅衝擊，但其中的定義與細節尚不明確。

2025-08-07 15:47