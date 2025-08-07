威剛營收／7月42億元、連4月創同期新高 年增近4成

記憶體模組領導品牌威剛（3260）7日公布7月營收再創同期新高，年增近4成達42.61億元。受惠第3季記憶體合約價續強，這已是今年4月以來，威剛連月闖關成功，月營收第四度改寫同期新高。累計今年前7月營收達269.46億元，年增12.44%。

威剛董事長陳立白表示，第3季DRAM與NAND Flash合約價將繼續向上攀升，特別是某大廠的DDR4停產計畫並未改變，持續看好下半年DDR4的需求。公司在握有充足的庫存水位可支援主要客戶需求下，展望本季營運績效將可望持續呈多頭走勢。

除了DDR4整體供應量仍相當吃緊，且DDR5供貨也相對有限，第3季原廠漲價底氣十足。NAND Flash方面則是減產效應持續發酵，供給維持穩健態勢，加上SBT載板的產能不足問題，SSD或有短期供貨量短缺；隨著AI資料中心儲存需求增長，以及消費性電子新品陸續上市，預期第3季NAND Flash合約價也將繼續上揚。

威剛7月合併營收年增39.54%至42.61億元；產品組合方面，7月DRAM營收占比達64.27%，穩居第一大產品線，其次為SSD貢獻月營收22.9%，記憶卡、隨身碟與其他產品為12.83%。累計今年1-7月合併營收為269.46億元，年成長12.44%；其中DRAM產品比重60.4%，SSD為27.32%，記憶卡、隨身碟與其他產品12.28%。