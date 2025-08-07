南亞科、鈺創合資5億元 成立 AI 記憶體設計服務公司

南亞科（2408）與鈺創（5351）7日共同宣布將合資成立AI記憶體設計服務公司，將分別以80：20股權比例原則，共同投資合資公司5億元，公司總部將設在新竹市。

合資公司為因應新興AI邊緣運算市場快速發展，將結合雙方資源與專業技術，並運用南亞科的先進製程與產能，提供高附加價值、高效能、低功耗的客製化超高頻寬記憶體解決方案，拓展AI邊緣運算的多元應用商機。

南亞科屬台塑集團一員，提供電子工業關鍵零組件 DRAM(動態隨機存取記憶體)，致力於消費型及低功率 DRAM 之產品研發、設計、製造與銷售；積極拓展全球市場。持續提升非標準型 DRAM 比重，強化製造效率、產品品質及客戶服務，以滿足市場需求。

鈺創為晶片設計公司，核心技術為記憶體與邏輯晶片之研發與設計，並持續於異質整合系統晶片、3D 晶片架構與新一代半導體技術提出創新突破，致力提供高品質產品與專業服務，以滿足客戶在人工智慧、網路通訊、車用電子、工業控制等應用領域需求。