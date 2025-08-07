研華營收／7月60億元、月增2.9% 創歷年同期新高

研華（2395）7日公布2025年七月份合併營收為60.09億元，月增2.93%、年增19.44%，為歷年同期新高。累計研華今年前七月合併營收達411.96億元、年增22.78%。

七月營收以區域別來看，北美、歐洲、中國大陸、台灣及新興市場表現佳，較去年同期雙位數增長，分別成長19%、26%、22%、44%及88%；日本市場亦為個位數年增。然而韓國市場則較去年同期個位數微幅衰退。

各事業群表現而言，智能系統事業群 (iSystems)、物聯網自動化事業群 (IAutomation)及智能服務事業群 ( iService) 較去年同期分別成長46%、15%及107%；嵌入式事業群 (Embedded Sector) 整體年增11%，其中以嵌入式運算與周邊系統 (EIoT )呈現2%年增，而應用電腦事業群 (ACG) 則成長29%。

累計前七月營收來看，區域別表現以北美、歐洲、中國大陸、台灣及新興市場表現突出，年對年分別增長21%、25%、13%、27%及34%；日本市場呈現個位數年增，而韓國市場則較去年同期個位數衰退。

各事業群表現方面，均較去年同期雙位數成長，智能系統事業群、物聯網自動化事業群及智能服務事業群分別增長33%、18%及58%；嵌入式事業群 整體則年增12%，其中嵌入式運算與周邊系統年增11%，而應用電腦事業群年增13%。