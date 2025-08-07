南亞科與鈺創合資成立AI記憶體設計服務公司 合攻類HBM

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
南亞科總經理李培瑛。圖／聯合報系資料照片
南亞科總經理李培瑛。圖／聯合報系資料照片

南亞科（2408）今（7）日宣布與鈺創)今 (7日)共同宣布將合資成立AI記憶體設計服務公司，南亞科與鈺創將分別以80：20股權比例原則，共同投資合資公司新台幣5億元，公司總部將設立於新竹市。

合資公司為因應新興AI邊緣運算市場快速發展，將結合雙方資源與專業技術，並運用南亞科的先進製程與產能，提供高附加價值、高效能、低功耗的客製化超高頻寬記憶體解決方案，以拓展AI邊緣運算的多元應用商機。

這也是南亞科繼投資補丁科技後，搶進客製化的類高頻寬記憶體（HBM）後，再一次針對HBM所需的基礎邏輯控制晶片，進行合作，預料這項邏輯元件未來將委由晶圓代工廠代工，而不是回到南亞科生產。

南亞科總經理稍早針對客製化類HBM布局強調說，HBM需要四個核心技術，一是高密度DRAM，目前主流密度是16Gb，未來將向24Gb、32Gb發展；其次是，3D IC多晶片封裝技術，可提高記憶體運算效能；第三是高頻寬記憶體設計，頻寬從1024向2048發展，以提升資料傳輸速度；第四是邏輯基礎裸晶（base die），為了讓記憶體與GPU/NPU/CPU的整合更緊密，傳輸效率達到一致性。

李培瑛稍早強調，南亞科已完成前三項布局，只剩邏輯基礎裸晶尚未完備，但會另尋合作夥伴。如今宣布決定和鈺創合資成立新公司，補上最後缺口。

