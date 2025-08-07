只有台積電等大廠逃得過？半導體關稅100％ 專家：川普又TACO

美國總統川普宣布將針對晶片與半導體產品課徵約100%的關稅，最快下周上路，他強調，此政策不適用於那些已在美國設廠，或已承諾會設廠的企業。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文表示，川普的說法再度出現模糊空間，雖然川普稱企業在美國「建廠」或「承諾建廠」，就能免除重稅衝擊，但其中的定義與細節尚不明確。

阮慕驊分析，目前像是蘋果、台積電已明確符合豁免標準，而使用台積電晶片的下游客戶，例如廣達、緯創等若也有在美設廠，理論上應該也會納入豁免名單，不過他也提出疑問：「其他企業呢？建廠是否有規模門檻？所謂『承諾』又該如何驗證？」

此外，阮慕驊也提到，台積電近期在美投資金額再「被」加碼至2000億美元，較原先的1,650億美元增加350億，這筆金額已足以再蓋1.5座先進晶圓廠，他質疑，這是否也是換取關稅豁免的條件之一？

阮慕驊直言，更多細節恐怕要等232調查結果出爐才能釐清，不過川普這次的說法，又讓人有種「TACO」（川普總是臨陣退縮）的既視感。

在川普宣布半導體關稅100%，以及豁免規定後，台積電ADR盤後翻紅，台積電7日以1,160元開高後走高，一度衝達1,180元，上漲55元，漲幅4.89%，創下歷史新高，市值衝達30兆6,004億元。