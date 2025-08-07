匯損衝擊円星科技上半年轉虧 但明年營利率可望回穩

全球矽智財領導供應商-円星科技 (M31 Technology，以下簡稱M31) 公布第2季財報，2025年第2季合併營收為新台幣4.49億元。雖受匯率影響，第2季新台幣營收增幅明顯受到壓抑，但上半年合併營收仍達8.83億元，年增14.5%，展現穩健成長。但 第2季新台幣快速升值影響，公司認列約新台幣9000萬元匯兌損失，導致單季由盈轉虧，並使上半年每股純益減少約1.95元，最終為虧損0.51元。但円星科技表示，隨著與EDA廠商長期合約大致簽訂及營運效率優化措施推進，研發費用可望趨穩，營業利益率預期將於2026年重返合理區間。

円星科技表示，今年上半年，晶圓代工需求強勁，推動整體業績穩健成長。此動能主要來自先進與成熟製程的雙重驅動：先進製程與台灣龍頭及韓系晶圓廠合作深化，而中國晶圓廠22/28奈米滲透率亦穩步擴大；同時，北美最大晶圓代工業者則積極啟動特殊製程新案，全球多區域、多製程的量產平台將逐步轉化為穩定的權利金收入。

円星科技也正協助兩大先進晶圓廠打造車規平台，未來可望獲全球指標電動車廠採用。在無晶圓廠（Fabless）方面，上半年受關稅不確定性影響，消費性電子產品規格升級放緩，但預期下半年美國和中國開案將回溫。其中，美國晶片大廠接連啟動2奈米專案，並與北美大廠擴大5奈米以下高速傳輸介面IP的策略結盟，成為主要成長動能。

另一方面，円星科技也持續深化與中國指標電動車廠於ADAS（先進駕駛輔助系統）領域的合作，相關專案預期將於下半年延續推進。在權利金（Royalty）部分，第2季因海外晶圓廠認列時程影響略有下滑，但12/16奈米與6奈米平台已開始小量試產，隨後先進製程放量可期。

円星科技總經理張原熏表示，今年晶圓廠在先進製程的關鍵進展，以及北美晶片大廠擴大2奈米IP採用，充分肯定公司技術領先地位。公司長期投入先進製程，也已逐步轉化為量產與商業價值。展望下半年，隨著晶片設計業者動能回升，晶圓廠5奈米以下先進製程新案可望持續展開，帶動營收穩健成長。張原熏補充，公司已推動多項營運效率優化計畫，預期中長期效益顯現後，營業利益率可望於 2026年重返健康水準。