自由系統投資麟數據 強化 AI 基礎建設布局

IT託管服務商自由系統（Freedom Systems）近日宣布策略投資麟數據科技（LnData），雙方結合IT基礎設施、資安維運和數據中台等領域專長，攜手強化企業AI轉型的底層基礎。

當企業積極擁抱AI、生成式應用快速興起，真正驅動模型的關鍵，不僅在於算力，更仰賴高品質、可即時調用的資料資產。「AI 時代的競爭，不只是看誰先導入模型，而是誰能掌握可用、可控、可信的數據。」自由系統執行長俞伯翰表示，此次投資麟數據，正是為了強化企業在資料治理與應用的能力。

自由系統深耕企業IT基礎架構、雲端與資安託管服務，協助企業維持穩定營運、有效控管風險。隨著企業數位需求愈趨多元，近年也積極透過策略投資擴展服務版圖，從服務提供者轉型為技術生態協作角色。

2024年，自由系統首度對外投資，入股紅隊攻防專家登豐數位科技，強化資安實戰能力。此次與麟數據的合作，則進一步深化在資料治理與AI實作場景的佈局，補齊企業在AI與ESG應用上所需的關鍵拼圖。

專注於數據中台的麟數據，致力於協助企業匯聚分散資料，打通系統邊界、提升資料品質與調用效率，奠定企業數據治理的資料環境。其產品橫跨顧客數據平台（Customer Data Platform, CDP）、ESG碳資訊管理與第三方數據市集，支援從行銷優化、AI模型訓練到永續報告等多元應用場景。

麟數據團隊表示：「我們的使命，是幫助企業將分散、沉睡的資料資產轉化成決策引擎的一部份，將複雜的現實世界數據轉化為可操作的數位模型。」麟數據也專注於建立企業專屬的『數據本體論』（Data Ontology），將企業內外部的異質資料進行標準化、語義化，並建立清晰的資料關係。不僅消除了資料孤島，更讓數據在AI模型訓練時，能像Scale AI提供的高品質、標註數據一樣，成為可信賴、可解釋的基礎。麟數據團隊強調：「我們不只提供工具，更是企業數據智慧化的推手，讓AI不再是實驗室裡的技術，而是企業決策的日常。」

透過此次合作，自由系統進一步串聯資訊維運、資安防護與數據治理服務，建構多層次協作架構，強化企業轉型所需的技術連結。

「我們相信，唯有從底層架構開始整合，AI才能真正成為企業營運的一部分。」俞伯翰強調，企業未來所需的不再是單點工具，而是整體協同的IT平台。

目前，自由系統已在日本、新加坡與泰國設立據點，麟數據亦拓展至越南、印尼等新興科技熱區。未來，雙方將透過資源整合與技術協作，協助企業迎接數位轉型與國際化挑戰，從區域走向全球，推動台灣數位服務產業邁向國際舞台。