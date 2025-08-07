聚焦 AI 落地應用！緯創旗下緯謙攜新創助企業拚智慧轉型

面對全球產業轉型的加速「AI實踐力」正成為企業能否突破成長瓶頸的關鍵。代工大廠緯創（3231）旗下創新雲端服務供應商緯謙科技（WiAdvance）與經濟部中小及新創企業署、台北市電腦公會與Startup Terrace攜手合作，辦理「AI 無限，智慧創新未來」產業交流媒合會。此次活動聚焦AI垂直應用與實務導入，吸引製造、醫療、零售及專業服務等多元產業代表參與，現場產生多組合作洽談機會，展現AI新創與中小企業之間的共創動能。

緯謙說明，這次活動邀集六家在AI領域具代表性的新創公司，包括迪威智能、詠鋐智能、巴涼科技、律果科技、海研科技與雄材大智材料，從語音辨識、能耗優化、生成式AI、智慧製造到法遵與ESG永續等面向，分享AI如何與產業場域深度結合，解決真實痛點，落實智慧升級。無論是製造現場的智慧輔助、醫療體系的聲音數據分析，或是透過AI模型優化能源使用與法規遵循，均可見到AI已從技術展示走向日常營運的核心推力。

緯謙總經理夏志豪表示，許多中小企業其實很期待AI帶來的改變，但在導入初期難免面臨落地挑戰。此次活動希望協助企業找到真正理解場域需求、技術成熟度高的新創夥伴，加速中小企業的數位轉型步伐，落實智慧轉型。

活動現場氣氛熱絡，不僅提供創新技術的分享舞台，更搭建起新創與傳產面對面交流的橋樑。除了安排新創與企業的媒合交流，後續也會持續地透過平台、說明會與公協會的力量加強新創與中小企業之間的共創媒合，緯謙科技也特別與經濟部中小及新創企業署合作，邀請「潛力新創選拔」計畫中的多家創新團隊共同參與。「潛力新創選拔」是中小及新創企業署重點推動的重要新創品牌，旨在網羅成立五年內、具備技術突破性與高成長潛力的Deep Tech（黑科技）、Consumer Tech（白科技）與Green Tech（綠科技）等領域的新創團隊，透過政府引導與資源鏈結，加速其商業落地與國際擴展。

面對快速變動的全球市場，AI不再只是技術創新的代名詞，更成為企業創造價值、提升韌性的重要戰略資產。新創團隊擁有靈活的研發能量與對市場需求的敏銳洞察，能夠以更快速、貼近場域的方式，打造切合產業痛點的 AI 解決方案。本次交流會促成產業與新創面對面對話，並期盼透過持續性的平台搭建與資源鏈結，促進產官學界深度合作，推動台灣AI生態系更加成熟，讓更多中小企業與新創攜手邁向智慧升級的新未來。