蘋果大投資 專家：可能帶動台積電擴大美廠先進產能

美國總統川普宣布對半導體課徵100%關稅，蘋果（Apple）同步宣布加碼投資美國，半導體專家分析，蘋果是台積電最大客戶，台積電未來是否同步加碼投資美國，亞利桑那州廠占先進製程產能比重是否進一步提高，都是觀察重點，不排除台積電若因此加碼美國投資，可以爭取台灣半導體關稅和對等關稅稅率調降機會。

半導體產業專家指出，觀察美國對等關稅措施施行過程，美國一開始對世界各國祭出高關稅，主要為迫使各國上談判桌，談判過程中，稅率不斷調整，顯見關稅稅率是浮動。美國對半導體課徵高達100%的關稅，應也是為了促使各國與美國談判，100%的稅率不會永遠固定。

專家表示，半導體關稅主要目的是加速半導體廠投資美國，目前全球半導體先進製程主要由台積電、三星（Samsung）和美商英特爾（Intel）3大廠供應，其中，台積電和三星都承諾在美國投資設廠應可豁免，因此，半導體關稅對於先進製程部分並無影響。

至於成熟製程方面，專家說，台灣、日本和韓國等民主國家，應可透過與美國談判爭取降低關稅，此外，晶片直接銷往美國有限，通常會先送往位於亞洲的封測廠進行封測，再交由系統廠進行組裝，最終以整機形式銷往美國，因此對於半導體廠影響應可控。

專家表示，值得注意的是，蘋果（Apple）同時宣布加碼投資美國製造業，承諾總投資金額達6000億美元，並將與台積電等夥伴合作，在美國打造完整晶片供應鏈，預期應可帶動美國在地半導體需求增長。

專家表示，台積電先前規劃在美國投資1650億美元，設置6座晶圓廠、2座先進封裝廠和1間研發中心，完成投資後，台積電將有30%的2奈米及更先進製程產能來自美國亞利桑那州廠。

隨著蘋果加碼投資美國，專家說，蘋果是台積電最大客戶，台積電未來是否同步加碼投資美國，亞利桑那州廠占先進製程產能比重是否進一步提高，值得觀察，這與美國政府希望掌握全球多少比重的半導體先進製程產能有高度相關。若台積電加碼美國投資，不排除可能有助於台灣爭取半導體關稅和對等關稅稅率調降。

不過專家表示，當前全球半導體成熟製程市場面臨中國傾銷威脅，美國半導體關稅能否有助於維持成熟製程市場秩序有待觀察，因為中國擁有稀土等資源，與美國談判掌握不少籌碼，中國關稅將有變數。