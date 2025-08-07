宸曜財報／上半年8.38億元、 EPS 3.09元

人工智慧邊緣運算系統領導品牌宸曜科技（6922），公布2025年第2季財報，合併營收達新台幣4.19億元，年增 18.95%，創下單季歷史新高；2025年上半年合併營收達8.38億元，年增21.11%，每股盈餘（EPS）累計為3.09元，展現穩健成長動能。

宸曜科技副總經理藍林忠指出，主要受惠於邊緣AI運算與國防應用領域的出貨動能。這也反映了全球對於智慧化、即時決策系統在終端部署的龐大需求。藍林忠進一步表示，宸曜科技持續深耕智慧影像分析、車載、無人載具、國防等垂直市場，並已逐漸轉化為實質營收貢獻，並為公司未來成長奠定基礎。

儘管第2季受到新台幣升值及匯損影響，EPS為0.55元，營收與毛利維持穩定。藍林忠強調，宸曜主要以美元計價，匯率波動對獲利造成短期干擾，但展望長期發展，營運體質穩健，將持續透過產品差異化、價格策略優化及多元市場布局，邁向長期穩定獲利。

宸曜科技董事長高明和表示，面對地緣政治與國際貨幣政策變動，公司積極展開全球佈局，包含擴編美國與中國子公司營運、成立德國子公司，強化在地交付能力與技術支援，提升全球市場滲透率。未來將持續強化邊緣AI產品組合，並深化在國防安全、交通運輸、工業自動化與智慧城市等關鍵市場的應用。