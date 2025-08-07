川普擬課100%晶片關稅 新竹供應鏈恐加速赴美、台廠面轉型壓力

美國總統川普6日提前表示，出口到美國的半導體將面臨約100%的關稅。消息公布後，新竹產業界直言，盡管台灣廠商對外態度顯得冷靜、沉著，但產業內部普遍認為此舉將對新竹半導體產業造成更大衝擊，加速相關供應鏈思考是否赴美設點的決策節奏。

新竹縣工業會總幹事曾昭維今天指出，但以台積電為核心的新竹半導體產業聚落，環繞周邊形成上中下游龐大供應鏈體系，其中不少是中小型企業。這些企業規模有限、難以獨自赴美設廠，只因台積電是主要客戶，不得不跟進布局，但要應對美國當地法律規範、稅務要求與人才語言門檻，對供應鏈業者是一大挑戰。

曾昭維說，關稅影響不僅侷限在貿易層面，而是牽動全方位經營策略轉變，包括員工的英文能力、法規與稅制適應、美國當地務工政策等，皆需短期內迅速調整與提升。

曾昭維近期與業者交流結果，認為若單一企業單槍匹馬赴美設廠風險高、資本壓力大，未來不排除由無競爭關係的上下游廠商「組團合作進駐美國」，共享資源與成本，成為可行策略。針對部分封裝廠商，雖早在今年4月已有探詢赴美計畫，但因未明確政策誘因未啟動動作，此次半導體100%稅率若落實，恐將迫使業者重新啟動赴美投資規畫，以因應客戶需求與政策變化。

新竹縣工業會近期將著手比對美國各州招商條件、政策法規與稅賦差異，期望透過更完整資訊，協助提高赴美設廠精準度，亦呼籲政府協助媒合與提供法令諮詢資源，加速台灣廠商全球化佈局應變力。

清華大學材料系特聘教授周卓煇分析，此舉目的並非單純制裁，而是「以重稅為棍子、零關稅為蘿蔔」，企圖迫使關鍵技術落地美國本土。美國若對台灣製造的半導體全面課徵100%關稅，受傷最重的，反而會是美國的蘋果，當然也會重創台灣供應鏈的廠商。

周卓煇說指出，「美國其實是用關稅當棍子，打的是你不設廠、不配合技術落地；但只要像台積電一樣在美投資，就給你零關稅當蘿蔔。」

周卓煇說明，這樣的政策手段目的在於掌握全球最先進的晶片製造能力與關鍵供應資源，藉由政策獎勵與關稅壓力，推動外國企業在美設廠、技術移轉，減少對亞洲供應鏈依賴，形塑美國「科技霸權」的新格局。

周卓煇表示，只要美國能掌握晶片技術與稀土資源，就會在全球競局中取得主導權，這是目前美國仍處弱勢的兩個關鍵領域，也是他們透過政策施壓積極補位的原因。