川普拋半導體關稅震撼彈 專家籲台商後續關注三重點

美國總統川普在美東時間8月6日宣布，將對晶片與半導體產品祭出高達100%的232條款關稅，僅在美國境內生產或承諾設廠的廠商可望豁免。消息一出，對全球半導體供應鏈形成重大震撼，專家提醒，台灣業者應關注課稅範圍、豁免條件與實施時間等三大關鍵。

事實上，這項關稅政策早在4月16日就由美國商務部工業安全局（BIS）公告啟動公眾意見徵詢，針對半導體、半導體製造設備及衍生產品進行國安評估，並在5月7日截止。如今由川普正式拍板課稅，意味著政策推動進入實質階段。

普華商務法律事務所合夥律師李益甄指出，雖然政策已明定稅率與設廠豁免原則，但仍缺乏詳細規範，例如是否將筆電、智慧型手機等終端產品納入課稅？半導體製造設備是否適用？以及業者需達到多高的投資門檻才能取得豁免？相關配套尚未明朗。

李益甄提醒，儘管目前未明確公告開徵時間，但預期近期內就會上路。由於232條款屬於依國安理由實施的貿易工具，原則上對所有國家一體適用，不會對各國業者產生競爭優劣。但值得注意的是，過去日本、韓國曾與美國洽談特定產品最惠國待遇，歐盟也設有15%的對等關稅上限，因此未來美方是否對特定國家祭出稅率差異，仍有變數。