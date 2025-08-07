Agentic AI 夯！台44%大廠已導入 將助未來半年飛速成長

全球代理自動化（agentic automation）領域大廠UiPath（PATH）委託IDC發佈的最新InfoBrief報告《代理自動化：協助現代企業解鎖無縫流程編排（Agentic Automation: Unlocking Seamless Orchestration for the Modern Enterprise）》顯示，在臺灣、大陸和香港整體區域中，約有45%的企業已經導入代理型人工智慧（Agentic AI），另外近42%的企業則計畫在未來六個月內實施該技術。報告指出，臺灣在AI發展方面展現出強勁動能，受益於政府政策推動與跨領域合作，持續加速邁向韌性高、數位化程度高的經濟目標。

臺灣的代理型AI成長動能

在臺灣，人工智慧的導入正迅速成長。近49%的臺灣企業願意為導入代理型AI承擔高達26%至50%的額外成本，突顯企業對其策略價值與潛在效益的高度信心。放眼整個臺灣、大陸和香港整體區域，高階主管普遍預期，導入代理型AI可望帶來三倍的投資報酬率，反映企業在追求卓越績效的同時，亦展現出對預算分配的審慎態度。

代理型AI在臺灣、大陸和香港整體區域的製造、零售與批發、以及醫療保健與生命科學產業中正快速獲得關注與應用。該區域企業已認識到代理型AI所帶來的實質效益，其中67%的企業表示生產力有所提升，65%認為決策品質明顯改善。企業同時將「客戶服務自動化」（51%）、「即時決策支援」（51%）、以及「生產力提升」（49%）列為2025年最具潛力的代理型AI應用情境，突顯代理型AI在快速變動環境中，能協助企業提供更實時、更客製化的服務體驗，並做出更聰明、更靈活決策的關鍵優勢。

策略領導與導入前景

在臺灣、大陸和香港整體區域，AI策略主要由執行長與技術長主導。隨著AI計畫日益成熟，資料長與AI長（CAIO）也逐漸成為具策略影響力的關鍵推動者。值得注意的是，該區域已有約20%的企業針對代理型AI擬定具體的支出計畫，顯示企業在導入相關技術方面的準備程度正逐步提升。

儘管代理型AI的效益已相當明確，臺灣、大陸和香港整體區域的企業在全面推行上仍面臨諸多挑戰。資料安全問題（63%）被視為首要風險，其次是內部缺乏具備專業技能的IT團隊（49%），以及對道德與法規的顧慮（48%）。

企業同時也對多項業務風險表示關切，包括因AI自主行為導致的安全漏洞（53%）、遭惡意人士濫用的可能性（44%），以及決策過程缺乏透明度（44%）。這些顧慮突顯出建立健全治理架構與培育專業人才的重要性，以確保AI的安全、合規且有效的部署。

透過代理自動化釋放企業價值

代理自動化結合了代理型AI（Agentic AI）與機器人流程自動化（robotic process automation；RPA），使AI代理不再侷限於結構化、規則式任務，而能處理更複雜且非結構化的流程，具備實時決策能力與自我調適的智慧。透過代理自動化，企業得以能大規模實踐代理型AI，開創傳統自動化無法觸及的新一代動態、情境感知的工作流程。

UiPath大中華區區域副總裁陳名璋表示，臺灣正迅速成為企業AI轉型的領導者，這得益於堅實的政府政策、完善的數位基礎建設，以及具前瞻性的產業生態系統。我們觀察到臺灣正邁向以代理自動化（agentic automation）為核心的發展模式，這不僅是科技升級，更是企業確保長期競爭力的必要策略。透過將自動化AI代理整合至核心工作流程，幫助臺灣企業提升營運韌性、加快創新速度，並為在全球數位經濟保持領先地位做好準備。UiPath平台為這一轉型提供了完善的治理機制、可擴展性與可信度信任基礎，幫助安全永續的轉型。

IDC亞太區助理副總裁Deepika Giri表示，在當前充滿不確定性的環境中，成為以AI為核心的企業已不再是選項，而是必須的策略。整個地區的企業正大規模擁抱代理型AI與代理自動化。顯而易見，許多企業領導者已看見其在提升生產力、創新與成長方面的潛力，而這些因素將是企業在面對未來衝擊時建立韌性的關鍵要素。

建構具前瞻性的AI生態系

隨著臺灣企業積極採用代理型AI解決方案，企業領導者必須優先建構透明的人機協作生態系統，同時導入具備完善治理架構、決策透明度，以及嚴格遵循資料安全與隱私標準的自動化方案。同時，技術領導者也需審慎評估並選擇合適的代理型工具，優先選擇那些既能隨企業需求擴展，又能與現有系統與應用無縫整合的平台。臺灣若能持續以創新、政策與協作為核心驅動，將有機會在下一波企業自動化浪潮中取得領先地位，並在持續演進的數位經濟中保持競爭優勢。