川普課半導體100%關稅 劉鏡清：對台積電是利多
立法院經濟委員會今天邀請國發會主委劉鏡清就「美國對等關稅底定後，我國經濟未來之景氣情況及產業全球布局新規畫」進行報告，並備質詢。
針對美國總統川普宣布輸美半導體課徵100%關稅，若在美設廠或正在設廠，則可豁免。國發會主委兼台積電法人董事劉鏡清表示，台積電已經在美國設廠，加上在俄勒岡州也有廠，「目前對它（台積電）是利多」。另外劉鏡清說明，台灣很多領域是領先者，如果競爭者也得到同樣的關稅，我們就會繼續領先。
