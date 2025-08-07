不只豁免100%關稅有利 劉佩真：這點對台積電影響更大

美國總統川普宣布輸美半導體關稅100%，台經院產經資料庫總監劉佩真表示，由於台積電已在美國加碼投資，受到影響不大，重要的是，意味半導體競爭結構未被破壞，台積電與美國英特爾等廠商競爭回到一樣起跑點，競爭狀況回到先進製程成良率表現，就此台積電依舊是突出的。未來要觀察是否有更多台積電供應鏈及業者赴美投資，造成本土生產半導體比重下滑，進而影響國內就業及所得、經濟投資表現，必須特別關注對台經濟影響。

劉佩真表示，川普宣布輸美半導體關稅100%，凸顯川普急欲達到美國半導體重返榮耀的目標，除了先前以紅蘿蔔通過大而美法案，將半導體投資抵減率由25%上升到35%外，現在棍棒模式，只要未到美投資廠商，就課徵100%，如此將影響全球半導業者布局與方向。由於美國仍是全球最大AI及高效能運算市場，一定會影響先進製程業者，晶片關稅影響雖是全面性，不過要看各廠布局美國狀況，會有不同影響。

劉佩真強調，大家對台灣半導體最大關注是台積電，由於台積電已持續投資美國，影響有限，後續觀察重點是，美國目前整體供應鏈不完整，如果美國從其他國家進口的設備、材材及耗材成本拉高，是否影響台積電建廠成本。

她說，至少目前半導體競爭結構未被破壞，台積電若被豁免，與英特爾等其他業者可以回到一樣的起跑點，未來競爭狀況回到先進製程成良率表現，這點台積電表現依舊是突出的。

不過她認為，未來要觀察台灣是否有更多台積電供鏈業及業者赴美投資，造成台灣本土生產半導體比重下滑，進而影響就業及所得相關經濟投資表現，是台灣未來經濟面可能的影響，必須特別關注。

劉佩真強調，美國祭出半導體100%稅率，是懲罰及鼓勵性兼有的組合拳，如果到美投資相對就可獲得豁免，如果不去投資，就會遭懲罰性100%，會讓業者感受到相對壓力，會使得全球半導體業者未來落地於美國生產，生根布局更強化。各國半導體業者紛紛到美國投資。

盡管大家到美投資，但劉佩真預言，此舉會使整體上中下游供應鏈面對成本上升，終端產品未來在售價提高可能無法避免，這部分會影響到美國未來終端消費市場，對購買電子產品意願與是否下降或拉長，這些都會對半導市場需求帶來不確定性，高關稅政策未來的影響性更為深遠，無論是全球半導體版圖分布，或是投資面企業考量點會更多，也會更加入地緣政治及關稅的考量，對業者來說，未來營運面臨更多的挑戰。