川普對半導體課關稅100% 劉鏡清：台積電有望豁免是利多
美國總統川普表示，將對所有輸美晶片、半導體開徵高達100%關稅，但在美國投資或承諾投資則可免關稅，台股早盤大漲回應。國發會主委劉鏡清7日在立法院經濟委員會表示，台積電（2330）現已在美國設廠、中美晶（5483）則在美國併購，聯電（2303）亦可與Intel合作，有望可免關稅。此外，美國對晶片課100%是全世界一樣的，台灣廠商仍有競爭力。
劉鏡清今赴立法院經委會就「美國對等關稅底定後，我國經濟未來之景氣情況及產業全球布局新規劃」進行報告，朝野立委關切川普稍早宣布對晶片開徵100%關稅。
劉鏡清表示，台灣半導體產業多數晶片輸到組裝廠，大部分不是直接去美國；2024年台灣晶片出口至美國金額約74億美元，若扣除台積電，以及中美晶美國廠的部分扣掉，不到60億美元，占出口值約1.12%，影響不大。
他表示，台積電已經在美國設廠，加上在俄勒岡州也有廠，「目前對它（台積電）是利多」。
川普表示，將對所有輸美晶片、半導體開徵高達100%關稅，針對晶片，劉鏡清表示，我業者有3模式可走，一是在美國建廠，二是併購，三是與美國公司合作。
他表示，台積電現已在美國設廠、中美晶則在美國併購，聯電亦可與Intel合作，有望可免關稅。此外，先前與我業者座談，業者表示，如果課稅是全球一致性，我業者仍有競爭力，很有信心。
