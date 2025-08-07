台積電加碼投資？劉鏡清：可能是對方期望 而且2奈米會留在台灣

針對川普表示台積電將會投資2000億美元，國發會主委兼台積電法人董事劉鏡清今天表示，董事會並沒到談到，「這大概只是對方的期望。」他也指出，2奈米先進製程一定會留在台灣。

至於金額，他表示就是1650億美元，其他的要以台積電發言為主。但劉鏡清強調，廠商設廠一定是看訂單，就他了解目前台積電美國廠的產能是有買家的。

劉鏡清今天受邀赴立院經濟委員會專案報告，民眾黨立委張啟楷表示，台積電對美投資可能影響台灣設廠計畫，劉鏡清強調，現在高雄、台南跟台中的投資量能不會改變，而且2奈米先進製程一定會留在台灣。是否代表美國投資增加，台灣投資也會同步增加？劉鏡清說：「對。」

對於100%關稅，劉鏡清說，現在半導體廠商有3種模式應對，像台積電赴美建廠；或是像中美晶透過併購取得德州製造，都可以免稅；像聯電透過與英特爾(Intel)合作，也可以豁免關稅。