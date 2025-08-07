川普拋重稅大棒 專家示警：台灣半導體生態恐被稀釋

美國總統川普6日表示，未在美國生產的晶片與半導體產品，未來出口至美國將被課徵100%關稅，僅限在美製造者可免稅。此舉被視為強硬推動半導體產業回流美國的新措施。

台經院產經資料庫總監劉佩真指出，這次政策延續川普一貫作法，從過去提供投資抵減的誘因，轉向以關稅懲罰未在美投資者。全球晶片業者未來在布局上將面臨更大壓力，尤其是針對高階製程的業者，影響更明顯。

她表示，台積電（2330）日前已宣布將對美國總投資金額自1,650億美元提高至2,000億美元，顯示其積極擴大在美布局，因此受新政策影響較小。不過美國本地供應鏈尚未完整，未來仍需觀察建廠成本變化。

劉佩真指出，若更多台灣供應鏈廠商為規避高關稅而赴美設廠，可能使台灣本地半導體生產比重下滑，進一步影響就業與經濟表現。

她也提醒，廠商需依據自身產品類型與在美商機，審慎評估是否赴美投資。成熟製程若無明顯優勢，貿然設廠可能成本過高，反而得不償失。