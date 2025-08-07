川普拋重稅大棒 專家示警：台灣半導體生態恐被稀釋

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
台經院產經資料庫總監劉佩真針對美國總統川普宣布的半導體關稅進行分析。翻攝畫面
美國總統川普6日表示，未在美國生產的晶片半導體產品，未來出口至美國將被課徵100%關稅，僅限在美製造者可免稅。此舉被視為強硬推動半導體產業回流美國的新措施。

台經院產經資料庫總監劉佩真指出，這次政策延續川普一貫作法，從過去提供投資抵減的誘因，轉向以關稅懲罰未在美投資者。全球晶片業者未來在布局上將面臨更大壓力，尤其是針對高階製程的業者，影響更明顯。

她表示，台積電（2330）日前已宣布將對美國總投資金額自1,650億美元提高至2,000億美元，顯示其積極擴大在美布局，因此受新政策影響較小。不過美國本地供應鏈尚未完整，未來仍需觀察建廠成本變化。

劉佩真指出，若更多台灣供應鏈廠商為規避高關稅而赴美設廠，可能使台灣本地半導體生產比重下滑，進一步影響就業與經濟表現。

她也提醒，廠商需依據自身產品類型與在美商機，審慎評估是否赴美投資。成熟製程若無明顯優勢，貿然設廠可能成本過高，反而得不償失。

