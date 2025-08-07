川普祭半導體100%關稅 劉鏡清：對台積電是利多

快訊

中央社／ 台北7日電

美國總統川普宣布輸美半導體課徵100%關稅，若在美設廠或正在設廠，則可豁免。國發會主委兼台積電法人董事劉鏡清今天表示，台積電已經在美國設廠，加上在俄勒岡州也有廠，「目前對它（台積電）是利多」。

至於川普先前喊台積電加碼至3000億美元，劉鏡清回應「這個沒有討論」，應以台積電公司回應，對美投資金額1650億美元為主。

劉鏡清今天赴立法院經委會就「美國對等關稅底定後，我國經濟未來之景氣情況及產業全球布局新規劃」進行報告，朝野立委關注川普今早宣稱晶片關稅達100%，以及台積電投資等議題。

國民黨立委楊瓊瓔質詢指出，川普號稱台積電將在美國投資3000億美元，訊息是否真實，董事會內部有無討論。

劉鏡清表示，董事會沒有討論，而且應以台積電公司回應，對美投資金額1650億美元為主。

楊瓊瓔追問，未來還會不會發生川普要求台積電加碼投資的事件。劉鏡清回答，他沒辦法預測，但企業發展過程，一定是看生意、訂單，有訂單才會考慮，公司決策會以訂單為核心，畢竟台積電是上市公司，要對股東負責。

民進黨立委陳亭妃關切晶片關稅100%的衝擊，劉鏡清說明，台灣半導體產業多數晶片輸到組裝廠，大部分不在美國；去年台灣晶片出口至美國金額約74億美元，若扣除台積電，以及中美晶美國廠的部分扣掉，不到60億美元，占出口值約1.12%，「影響沒有想像的大」。

劉鏡清也說，台灣半導體產業韌性非常強，是全世界第一強的強者，「如果連我們都害怕，其他人只會更害怕」；業界意見也說，只要立足點一樣，沒有太大競爭差異。

美國晶片關稅出爐後，台積電動向受矚。劉鏡清則說，台積電已經在美國設廠，沒有關稅，加上在俄勒岡州也有廠，「目前對它（台積電）是利多」。

國民黨立委鄭正鈐關注台積電2奈米洩密案，劉鏡清表示，台積電保護機密做得很好，分為一段一段，而且很多事情不是看一個文件就會，就像不是有看棒球，就會打職棒。

劉鏡清並提到，此案清楚讓外界知道，新國安法違法者最高可處12年以下有期徒刑，併科新台幣1億元以下罰金，否則過去有很多公司發生類似狀況，洩密者跑到其他國家，現在工程師應會比較審慎。

