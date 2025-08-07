美100%關稅台積電無礙 專家：須留意台半導體生產比重

美國總統川普宣布將對輸美晶片和半導體課徵100%關稅，若廠商承諾在美設廠或正在美國設廠，「就沒有關稅」。半導體產業專家分析，台積電持續積極投資美國，影響有限，台積電在先進製程良率表現依舊突出、保持領先，但須留意美半導體關稅，是否會牽動台灣半導體供應鏈本土生產比重。

專家也指出，川普半導體關稅政策，將加速全球半導體產業在美國投資生根，讓半導體供應鏈成本和電子終端產品售價提高，對未來半導體市場需求帶來不確定性。

川普今天表示，將對所有輸美晶片及半導體課徵100%關稅，若企業承諾在美國設廠或正在美國設廠，「那就沒有關稅」；川普強調，若基於某些原因，未能實現在美設廠承諾，美國日後將會回溯徵收相關關稅。

對此台積電回覆記者提問表示，不評論相關消息。

台經院產經資料庫總監劉佩真接受記者電訪分析，這凸顯川普要讓美國半導體產業重返榮耀的目標，先前川普使用「紅蘿蔔」政策、亦即推動「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act），獎勵半導體產業投資稅額抵減率提升至35%。現在川普祭出「棍棒」政策，也就是要到美國設廠投資、否則輸美晶片和半導體課徵100%關稅，這些都會影響未來全球半導體業者布局策略與方向。

劉佩真表示，美國是全球最大的人工智慧（AI）以及高效能運算（HPC）應用市場，川普欲課徵100%晶片關稅，也會牽動半導體先進製程業者布局，晶片關稅影響程度較全面性，可持續觀察各大廠布局美國進展。

觀察台灣半導體產業與業者，劉佩真指出，台積電持續積極投資美國，100%晶片關稅對台積電影響有限，後續觀察重點在美國半導體供應鏈仍相對不完整，半導體設備、材料耗材等進口，是否會讓美國建廠成本提高。

劉佩真表示，目前看來整體晶圓代工產業的競爭結構，並未破壞，包括台積電、英特爾（Intel）、三星（Samsung）等，因在美國投資設廠，均可豁免100%晶片關稅，「起跑點沒有改變」，未來競爭態勢回歸到先進製程良率表現，相較之下台積電依舊突出。

不過對於其他半導體業者來說，劉佩真分析，未來是否有更多台積電相關的供應鏈及業者，赴美設廠投資，因應100%晶片關稅變數，進而牽動台灣本土生產的半導體比重下滑、影響相關從業人員就業所得或經濟投資表現，值得關注。

整體觀察，劉佩真指出，川普提出的100%晶片關稅方向，內涵「懲罰性」和「鼓勵性」的「組合拳」，鼓勵企業赴美投資可豁免，若不投資就會遭受懲罰性關稅，這也會讓全球半導體業者感受到一定程度的壓力，加速全球半導體產業在美國投資生根，不排除各國半導體業者，紛紛赴美投資設廠。

劉佩真表示，這會讓半導體上中下游供應鏈成本、以及終端應用產品售價，無可避免提高，進一步影響電子終端產品市場的消費意願或周期變化，對於未來半導體市場需求，帶來一定程度的不確定性。

她指出，川普100%晶片關稅方向，對全球半導體電子產業版圖分布、企業投資規劃與地緣政治考量，未來影響深遠，企業營運將有更多挑戰。