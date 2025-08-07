環球晶與蘋果攜手供應鏈合作 美國德州新廠供貨

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

矽晶圓大廠環球晶（6488）於7日宣布，旗下美國子公司GlobalWafers America LLC（GWA）正式與蘋果建立全新供應鏈合作夥伴關係，進一步強化美國半導體製造供應鏈。此合作呼應川普政府「推動美國邁向全球半導體製造領導地位」為優先的政策方向。

GWA與蘋果將展開全新合作，共同推動GWA位於德州謝爾曼市旗艦新廠所生產的12吋先進矽晶圓需求。

身為唯一參與美國「晶片法案」，且產品涵蓋先進12吋矽晶圓的矽晶圓供應商，GWA表示，正將此關鍵材料帶回美國，助力重建當地晶片製造供應鏈。

GWA總經理Mark England提到，過去30年，先進矽晶圓製造幾乎全數轉移至低成本生產據點。該公司與美國最具影響力的終端應用企業蘋果攜手合作，傳遞出明確訊號：完整的半導體供應鏈正強勢回歸美國。

環球晶董事長徐秀蘭強調，iPhone和iPad在世界各國都廣為人知，很高興GWA生產的矽晶圓，將能夠應用於這些經典的產品中。很榮幸與蘋果及其一級供應商合作，共同推動美國半導體製造再創高峰。

蘋果營運長Sabih Khan則說，透過全新的美國製造計畫，很榮幸能與GWA合作，創造更多就業機會，並讓更多製造業回歸美國。這是未來四年對美國承諾6,000億美元投資的一部分，並對美國創新的未來感到無比振奮。

環球晶指出，自川普總統展開第二任期以來，政府透過大而美法案將先進製造投資抵減提高至35%，並簡化「晶片法案」流程，以方便投資半導體製造。此次蘋果與GWA的合作，正是在此政策基礎上，以市場力量驅動供應鏈需求。

環球晶為全球前三大半導體矽晶圓供應商，營運版圖橫跨三大洲、九個國家，擁有18座生產製造與營運據點。

美國 矽晶圓 半導體

