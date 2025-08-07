快訊

台積電盤中創1170元新高…美國設廠效應助攻、聯電同業低迷

為什麼有些衣服洗了會變小一號？一次看懂縮水原理及補救方法

王義川諷盧秀燕用2400元粉底液 王婉諭難忍：有男性政治人物被問髮型嗎？

美100%關稅涵蓋「晶片鏈」 台4大代工影響、布局一次看

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

美國前總統川普於7日正式宣布，將對「進口晶片」和「半導體」產品徵收高達100%的關稅，而這一政策也立刻引起了全球半導體和電子產品供應鏈的高度關注。川普表示，這項政策不僅是為保護在美的供應鏈業者，也是為了減少美國市場對外國供應鏈的依賴，而部分已在美國建造或已承諾將建造工廠的公司，則不會徵收這項關稅。

而台系四大代工廠包括廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）及仁寶（2324）等，在全球電子產品供應鏈中佔有重要地位，並且作為全球「晶片鏈（供應鏈）」的協力伙伴，雖然沒有受到直接衝擊，但仍有可能受到「成本增加」等因素帶來的衝擊影響，對此，《經濟日報》也為讀者整理出4代工廠可能會受到的影響、各大廠在美國的布局，以及各自的應對策略，快來看看吧！

1.緯創

影響：緯創主要從事伺服器、筆電及其他電子產品的代工，這些產品中均使用各種晶片（如處理器、記憶體等）。若關稅政策實施，將直接增加其在美國市場的成本，特別是對於依賴進口晶片的產品，可能會影響其競爭力。

美國布局：緯創在美國的主要業務集中在提供伺服器和其他電子產品的組裝服務。該公司已在德州設立生產基地，並計劃擴大其在美國的製造能力，以應對日益增長的市場需求。

2.英業達

影響：英業達專注於伺服器、筆記型電腦及其他電子產品的製造，這些產品同樣需要大量的晶片。關稅政策將使其進口晶片的成本上升，進而影響產品的定價策略及利潤率。

美國布局：英業達在美國的業務主要集中於伺服器市場，並已在美國設立生產基地。該公司正考慮進一步擴大在美國的生產規模，以減少對中國等地供應鏈的依賴。

3. 廣達

影響：廣達是全球最大的筆記型電腦代工廠之一，主要客戶包括蘋果、HP等知名品牌。這些產品中使用的晶片來自多個供應商，關稅政策可能會增加其製造成本，並影響到全球供應鏈的穩定性。

美國布局：廣達在美國的業務主要集中於高端伺服器及雲端運算設備的生產，並在美國設有多個生產基地。該公司正在評估在美國進一步擴大生產的可能性，以應對潛在的關稅影響。

4. 仁寶

影響：仁寶主要從事筆記型電腦及其他消費電子產品的代工。這些產品中同樣需要各類晶片，關稅政策將增加其進口晶片的成本，可能影響其在美國市場的價格競爭力。

美國布局：仁寶在美國的業務相對較少，但其正考慮在美國設立生產基地，以降低關稅影響。仁寶已經在美國市場上建立了一定的品牌認知度，未來可能會加強在美國的市場布局。

事實上，川普的100%關稅政策除了對半導體帶來不小的挑戰外，就連緯創、英業達、廣達和仁寶等四大代工廠都將受到影響，市場分析師直言，影響的重災區特別將聚焦在那些「依賴進口晶片」的產品。而這些公司不僅需要重新評估其供應鏈策略，也須考慮在美國設立更多的生產基地，以降低關稅的影響。

對此，分析師強調，隨著全球半導體供應鏈的重組，這四家業者的未來發展將受到市場動向的深刻影響。展望未來，這四大代工廠如何應對關稅政策及其在美國的布局將成為市場關注的焦點。隨著全球電子產品需求的持續增長，這些公司必須靈活調整策略，以在變化的市場環境中保持競爭力。

仁寶。記者吳康瑋／攝影
仁寶。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影
廣達。記者吳康瑋／攝影
廣達。記者吳康瑋／攝影

美國 關稅 晶片 布局 仁寶 廣達 緯創 英業達

延伸閱讀

全球貿易秩序重新洗牌！川普關稅今生效 台灣沒爭到更好條件

川普亂喊？台積電投資1650變2000億美元…網：「四捨五入」數字都隨他喊

川普半導體關稅出爐 公股投顧董座：投資人不會亂殺台積電了

川普推100％晶片關稅…台積電盤後ADR瞬間V型反彈 哲哲：今台股大漲200甚至300點以上

相關新聞

美100%關稅涵蓋「晶片鏈」 台4大代工影響、布局一次看

美國前總統川普於7日正式宣布，將對「進口晶片」和「半導體」產品徵收高達100%的關稅，而這一政策也立刻引起了全球半導體和...

川普宣布半導體關稅100% 在美製造排除 恐再掀半導體赴美投資潮

美國總統川普提前宣布出口到美國的半導體將面臨100%關稅，但在美國製造除外。半導體業聞訊表示，此舉恐將掀起新一波半導體業...

川普宣布輸美半導體關稅100% 陸行之解讀台積電利空出盡

美國總統川普宣布輸往美國半導體晶片將課徵100%關稅，前外資知名分析師陸行之表示，受害最大的蘋果跟台積電盤後看起來有像利...

鴻海溢價12%入股結盟 看上東元2優勢！能搞定交付時程痛點 劍指15兆AI基建大餅

全球電子代工龍頭鴻海與機電大廠東元電機七月三十日宣布結盟，雙方以換股方式合作，攜手進攻AI資料中心市場。

川普半導體關稅出爐 公股投顧董座：投資人不會亂殺台積電了

美國總統川普6日表示，出口到美國的半導體將面臨約100%關稅，但會排除那些「正在美國建造」的企業。投資人高度關注護國神山台積電是否受到川普半導體關稅衝擊，能否在這次安全過關，公股金控旗下投顧董座認為，從川普談話及台積電ADR盤後股價表現來看，代表「投資人不會亂殺台積電了！」

環球晶宣布美國子公司成為蘋果供應鏈 成為蘋果在美加碼後援

環球晶（6488）旗下美國子公司 GlobalWafers America LLC（以下簡稱 GWA）今日（美國時間 6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。