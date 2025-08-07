美100%關稅涵蓋「晶片鏈」 台4大代工影響、布局一次看

美國前總統川普於7日正式宣布，將對「進口晶片」和「半導體」產品徵收高達100%的關稅，而這一政策也立刻引起了全球半導體和電子產品供應鏈的高度關注。川普表示，這項政策不僅是為保護在美的供應鏈業者，也是為了減少美國市場對外國供應鏈的依賴，而部分已在美國建造或已承諾將建造工廠的公司，則不會徵收這項關稅。

而台系四大代工廠包括廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）及仁寶（2324）等，在全球電子產品供應鏈中佔有重要地位，並且作為全球「晶片鏈（供應鏈）」的協力伙伴，雖然沒有受到直接衝擊，但仍有可能受到「成本增加」等因素帶來的衝擊影響，對此，《經濟日報》也為讀者整理出4代工廠可能會受到的影響、各大廠在美國的布局，以及各自的應對策略，快來看看吧！

1.緯創

影響：緯創主要從事伺服器、筆電及其他電子產品的代工，這些產品中均使用各種晶片（如處理器、記憶體等）。若關稅政策實施，將直接增加其在美國市場的成本，特別是對於依賴進口晶片的產品，可能會影響其競爭力。

美國布局：緯創在美國的主要業務集中在提供伺服器和其他電子產品的組裝服務。該公司已在德州設立生產基地，並計劃擴大其在美國的製造能力，以應對日益增長的市場需求。

2.英業達

影響：英業達專注於伺服器、筆記型電腦及其他電子產品的製造，這些產品同樣需要大量的晶片。關稅政策將使其進口晶片的成本上升，進而影響產品的定價策略及利潤率。

美國布局：英業達在美國的業務主要集中於伺服器市場，並已在美國設立生產基地。該公司正考慮進一步擴大在美國的生產規模，以減少對中國等地供應鏈的依賴。

3. 廣達

影響：廣達是全球最大的筆記型電腦代工廠之一，主要客戶包括蘋果、HP等知名品牌。這些產品中使用的晶片來自多個供應商，關稅政策可能會增加其製造成本，並影響到全球供應鏈的穩定性。

美國布局：廣達在美國的業務主要集中於高端伺服器及雲端運算設備的生產，並在美國設有多個生產基地。該公司正在評估在美國進一步擴大生產的可能性，以應對潛在的關稅影響。

4. 仁寶

影響：仁寶主要從事筆記型電腦及其他消費電子產品的代工。這些產品中同樣需要各類晶片，關稅政策將增加其進口晶片的成本，可能影響其在美國市場的價格競爭力。

美國布局：仁寶在美國的業務相對較少，但其正考慮在美國設立生產基地，以降低關稅影響。仁寶已經在美國市場上建立了一定的品牌認知度，未來可能會加強在美國的市場布局。

事實上，川普的100%關稅政策除了對半導體帶來不小的挑戰外，就連緯創、英業達、廣達和仁寶等四大代工廠都將受到影響，市場分析師直言，影響的重災區特別將聚焦在那些「依賴進口晶片」的產品。而這些公司不僅需要重新評估其供應鏈策略，也須考慮在美國設立更多的生產基地，以降低關稅的影響。