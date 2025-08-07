川普半導體關稅出爐 公股投顧董座：投資人不會亂殺台積電了

美國總統川普6日表示，出口到美國的半導體將面臨約100%關稅，但會排除那些「正在美國建造」的企業。投資人高度關注護國神山台積電是否受到川普半導體關稅衝擊，能否在這次安全過關，公股金控旗下投顧董座認為，從川普談話及台積電ADR盤後股價表現來看，代表「投資人不會亂殺台積電了！」

台新投顧副總經理黃文清更指，「台積電沒事！」

外界原本以為川普下周才會公布半導體關稅，不過，川普6日提前在橢圓形辦公室表示：「我們將對晶片和半導體設定非常高的關稅。」

川普6日於白宮宣布蘋果公司擬額外投資美國1000億美元，總額達6000億美元。川普也表示，出口到美國的半導體將面臨非常高額的關稅，指晶片和半導體將面對約100%的關稅稅率，除非他們在美國生產製造，才可以免於關稅。不過，即便只是承諾、也創造就業，便可免於關稅。

不過，蘋果並不是自己投資，而是邀請十家公司一起投資，當中包括環球晶（6488）旗下美國子公司 GlobalWafers America LLC（簡稱 GWA）。

台積電ADR在美股盤後一度跌約1.5%，但隨後翻紅，勁揚3%。公股金控旗下投顧董座分析，台積電已經在美國投資、且已經生產，創造就業，從ADR 走勢看來，代表投資人不會亂殺台積電了。

前外資分析師陸行之7日一早也在臉書指出，100%半導體關稅將要實施了，但不要害怕，受害最大的蘋果跟台積電盤後看起來有像利空出盡的感覺，主要是川爺給了些豁免條款。