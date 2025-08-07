川普宣布輸美半導體關稅100% 陸行之解讀台積電利空出盡

美國總統川普宣布輸往美國半導體晶片將課徵100%關稅，前外資知名分析師陸行之表示，受害最大的蘋果跟台積電盤後看起來有像利空出盡的感覺，主要是川普給了些豁免條款。

原本計畫下周宣布半導體關稅的川普，提前宣布將對晶片和半導體課徵 100% 關稅，但只要企業承諾要在美國生產製造，即使工廠尚未完成甚至還沒動工，都可以免除關稅。但如果承諾了之後卻沒有動作，美國政府將會把累計的稅額全部計算後要求該國補交。

陸行之在個人臉書粉絲頁上表示，川爺自從參選時就一直提的100% 半導體關稅，今天又說將要實施了，但不要害怕，受害最大的蘋果跟台積電盤後看起來有像利空出盡的感覺，主要是川爺給了些豁免條款，而且美國當地消費者佔全球半導體需求頂多 30%+/-5%，不能將台積電 75% 的美國客戶佔比都算做100%關稅覆蓋範圍，因為很多台積電的美國客戶是把一半以上的半導體賣到非美國家。

陸行之並引用彭博社新聞分析，川爺說只要蘋果已經承諾將手機生產線移回美國，即使還在進行建設中沒有投入生產，也不用付 100% 半導體關稅，所以庫克今天在白宮橢圓形辦公室與川爺立馬宣布加碼投資美國 1,000 億美元 （之前已經宣布 4 年 5000億美元計畫，目前累積到 6000億美元投資)，這表示台積電雖然亞利桑那州（ Arizona ）廠的晶片還沒完全準備好應付蘋果的美國消費者需求，但台積電輸美給蘋果的半導體是免稅的。

接著川爺要找教主進白宮，相信黃董也會加碼在美國生產換豁免關稅條款，在當 60% 美國手機，90% 美國 AI 伺服器的市場玩家都決定在美國生產，其他公司還不乖乖的拿香跟著拜。他比較擔心的是利空出盡之後，其他強消費國家會不會也跟著學川爺，那就真的沒完沒了了。