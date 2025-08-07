川普宣布半導體關稅100% 在美製造排除 恐再掀半導體赴美投資潮

美國總統川普提前宣布出口到美國的半導體將面臨100%關稅，但在美國製造除外。半導體業聞訊表示，此舉恐將掀起新一波半導體業赴美投資潮，台積電雖增提千億美元大投資，但後續遭川普政府施壓再加碼的壓力也不小，搭配的供應鏈勢必也要加速在美布局；已提早布局的業者將率先搶到商機。

由於川普點名包括蘋果及台積電等，在美國生產製造，才可以免於關稅。為此蘋果決定再加碼投資美國1000億美元，總額達6000億美元，雖然蘋果還未公布投資項目及細節，但根據蘋果先前公布的高科技製造投資計畫，未來4年內將投入5000億美元生產AI伺服器、晶片，預定聘雇2萬名美國員工，一般預料將是規模再擴大。

川普稍早也點名台積電要在美國投資3000億美元，意謂著台積電先前加碼1000億美元，總額至1650億美元，未來恐還會面臨川普政府施壓。不過川普發言後，台積電仍表示還是維持原增提計畫，換句話說，即在美國亞利桑那州增建四座晶圓廠、二座先進封裝廠和一座研發中心。

川普當初邀請台積電董事長魏哲家赴美共同宣布這項擴大投資前受訪時表示，台積電因為不想付半導體100%關稅，所以加碼投資美國。如今真的宣布半導體關稅100%，與他一開始想法一致，他的目的也是要逼想做美國生意的廠商，「那就來美國設廠！」

川普政府拉高輸美半導體晶片門檻，且稅率高達100%，由於半導體晶片應用範圍非常廣，未來還要看終端產品如手機、電腦、網通設備、電競、遊戲機和伺服器等產品是否在232調查排除免稅範圍，否則疊加半導體關稅、對等關稅，將對台灣輸美資通訊產業造成極大衝擊。

半導體業者分析，川普政府宣布半導體關稅100%，勢必加速想做美國生意的半導體業者，前進美國設廠，進而也帶動供應鏈向美國移動。近期包括鴻海、廣達、緯創子公司緯穎、英業達、廣達等紛紛提出赴德州投資，似乎已看到情勢已無法改變，加速在美建立生產基地。

至於台積電供應鏈，包括汎銓、家登、崇越及由9家廠商合資成立的德鑫1和18家業者合資的德鑫2都已加速在美國布局。