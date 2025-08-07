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美超微砍財測 台鏈鬱卒 麗臺、華泰等營運有壓

經濟日報／ 編譯黃淑玲、記者林薏茹／綜合報導
AI伺服器大廠美超微（Super Micro）上季財報不如預期，本季財測也失色。路透
AI伺服器大廠美超微（Super Micro）上季財報不如預期，本季財測也失色。路透

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）上季財報不如預期，本季財測也失色，並大砍全年度營收預測，降幅達17.5%，引發外界對其銷售與定價壓力的疑慮。

受利空因素影響，美超微6日美股早盤股價重挫18%。美超微財報爆雷，市場憂心將拖累供應鏈營運動能，法人指出，美超微概念股麗臺（2465）、華泰、雙鴻、尼得科超眾、南俊等，營運恐同步承壓。

美超微財報爆雷
美超微財報爆雷

美超微5日美股盤後公布財報，截至6月底的年度第4季（上季）營收為57.6億美元，年增7.5%，經調整後每股純益0.41美元，經調整後毛利率9.5%，年減0.7個百分點，都低於分析師預期，部分原因受到美國對輸美產品課徵關稅的影響。

美超微執行長梁見後表示，「我們已採取措施降低關稅衝擊，預計未來將逐步反映在營運成果上」，他並指出，一些客戶持續等待搭載輝達最新晶片的產品，影響現有產品需求動能，「我們需要再觀察看看」。

展望本季，美超微預估營收將介於60億美元至70億美元，經調整後每股純益介於0.4美元至0.52美元，暗示本季營業利益率預估為5%，都低於市場預測。

美超微預期，今年度營收至少330億美元，雖然優於分析師預估的299.4億美元，但遠低於公司2月預期的400億美元，降幅達17.5%。美超微並表示，今年大規模資料中心客戶將達到六至八家，多於去年的四家。

美超微在擺脫先前遲交財報面臨下市疑慮的陰霾後，今年5月公布的財測就較預期疲弱，引發市場擔心其產品需求。不過，梁見後當時強調，美超微的營運成長動能依然強勁，正持續強化核心技術，也在拓展業務範圍，如今公司調降全年營運展望，引發關注。

美超微受惠AI熱潮席捲，2023年起資料中心伺服器需求激增，但近期成長動能已逐漸出現放緩跡象。

超微 財報

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