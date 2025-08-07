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中國質疑安裝銷毀開關 輝達否認晶片「開後門」

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

輝達反駁大陸方面指控，否認自家用於處理AI的資料中心繪圖處理器（GPU）內建能遠端關閉晶片的硬體功能，也就是俗稱的「銷毀開關」（kill switch，又譯緊急切斷開關）」。

輝達資安長瑞柏（David Reber）5日在部落格貼文中表示：「輝達的GPU並不存在、也不應該存在銷毀開關或後門機制。」輝達不願針對該篇部落格文章進一步置評。

這篇貼文是回應中國國家網信辦上周的說法，當局要求輝達提供H20相關文件，並聲稱H20晶片存在安全漏洞。這款產品是輝達為因應美國出口規定，為中國市場特別設計的資料中心AI晶片。根據紐約時報報導，中國網信辦特別提到「後門」帶來的安全風險。

在全球各國和企業對AI晶片有著高度需求的情況下，上述事件意味輝達正小心因應地緣政治衝突。美國國會議員提案要求受到出口監管限制的AI晶片，必須內建定位追蹤功能。美國主要是擔憂中國可能將這些晶片用於發展AI技術或軍事應用。

在矽谷，技術專家與資安人士普遍認為，所謂「後門機制」在產品中根本行不通。

AI 輝達 晶片

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