超微AI晶片銷陸恐有變數 外界關注供應鏈影響

超微（AMD）上季營收雖然創新高，但市場憂心其本季營收預測未納入大陸市場AI晶片出貨估計，暗示大陸AI業務不確定性高，拖累早盤跌逾8%。外界關注超微AI事業的變數，是否牽動台積電等供應鏈後續業績。

超微預期，本季營收將介於87億加減3億美元，優於預期，以中位數計算，年增約28％，季增約13％。超微執行長蘇姿丰表示，相關展望不包括任何來自旗下Instinct MI308 AI晶片出貨大陸市場的營收，因為其許可申請目前尚在接受美國政府審查。

蘇姿丰指出，超微有一些許可證還在商務部審查中，但多數庫存都不是成品，因此要耗費大約兩季的時間完成，營收認列的時間點取決於許可證獲得批准進度。

超微與台積電合作關係緊密，蘇姿丰日前提到，從台積電美國亞利桑那州廠取得的晶片，成本比台灣生產的「高出逾5％、低於20％」，但是值得。她預計，今年底拿到首批來自台積電亞利桑那州廠的晶片，良率已可媲美台灣廠區的產出。

超微上季營收季增3％、年增32%，達新高76.85億美元，優於預期。超微上季資料中心事業群營收為32億美元，年增14％，成長動能主要來自於EPYC處理器的強勁需求，抵銷Instinct MI308對大陸出貨量的不利影響；客戶端事業群營收創下季度新高，達25億美元，年增67％，而遊戲事業群營收為11億美元，年增73％。

獲利方面，超微上季non-GAAP毛利率為43％，低於首季的54％與去年同期的53％，淨利為7.81億美元，季減五成、年減31％，稀釋後每股收益為0.48美元。

蘇姿丰表示，超微上季實現強勁的營收成長，動能來自於伺服器和PC處理器創紀錄的銷售。市場對其運算與AI產品組合需求旺盛，成長來自Instinct MI350系列AI加速器的出貨增長，及EPYC與Ryzen處理器市占率持續提升所推動，公司已為下半年的顯著業務拓展做好充分準備。

【記者鐘惠玲、編譯季晶晶／綜合報導】超微雖然降規版AI晶片銷陸仍有不確定性，該公司衝刺AI事業的決心並未改變，甚至加快高階AI晶片布局腳步。

超微執行長蘇姿丰表示，正在增產旗下Instinct MI350系列產品線，下一代MI400系列的發展也有迅速進展，「展望前景，我看到擴展AI事業年營收到數百億美元的明確道路」。

蘇姿丰持續看好AI事業展望，強調今年6月發表的MI350系列加速器，訓練和推論效能可與輝達的GB200相競爭。

蘇姿丰透露，前十名的模型建置者與AI公司當中，有七家使用Instinct晶片。