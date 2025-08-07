川普3,000億美元說 美國製造被加碼 台積低調

半導體關稅倒數計時，美國總統川普近日接受媒體專訪時，意外再拋出台積電（2330）要投資3,000億美元，幫台積電加碼，引發外界關注，台積電昨（6）日低調回應，「公司對此無評論。相關資訊依公司公告為準。」

政院昨日對此表示沒有評論；經濟部長郭智輝一度表示這是假訊息，但隨後道歉，強調自己意思是投資規劃應由企業對外說明。

川普加碼台積電投資各方說法 圖／經濟日報提供

行政院秘書長龔明鑫表示，政府尊重企業全球布局自主性，相關訊息應由企業自行對外說明，政府不會代為宣布或背書。他強調，企業海外投資並不代表外移，很多時候是能力延伸，國內投資反而有增無減，政府樂觀其成。

不過，受半導體關稅疑慮導致ADR重挫影響，台積電昨天股價下跌25元收1,125元。外資轉為賣超5,758張，三大法人同步賣超，合計賣超6,519張。

川普經常幫企業投資加碼，除幫軟銀集團投資從1,000億美元喊加碼到2,000億美元，他在3月台積電宣布對美投資總額來到1,650億美元後，曾在空軍一號上告訴記者台積電要投資2,000億美元，最新則喊到3,000億美元，顯示川普對企業投資美國的重視。

外電報導，川普近日接受CNBC專訪時聲稱，台積電將投資3,000億美元在亞利桑那州建立全世界最大晶圓廠，最快下周公布半導體關稅。

台積電董事長暨總裁魏哲家先前3月受邀白宮記者會，同台川普宣布，在美國先進客戶及美國聯邦政府、州政府和市政府大力合作和支持下，有意投資共1,650億美元於美國先進半導體製造。投資包含興建六座晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一間主要研發中心。

近期業界又傳川普最快今日再度宣布新聲明，以及魏哲家目前在美國的消息，也引發外界議論台積電後續美國布局進度。依據魏哲家先前預告，台積電2奈米及更先進製程產能將會約30%在亞利桑那州晶圓廠，成為一個在美國獨立的先進半導體製造聚落。依台積電先前法說會宣布，亞利桑那州第一座晶圓廠已在2024年第4季採用4奈米製程技術成功量產，良率與台灣廠相當。